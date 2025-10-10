Recherche
NBA

« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?

Le double MVP grec admet avoir réfléchi à un départ de Milwaukee durant l'intersaison. Malgré les rumeurs persistantes, la superstar reste concentrée sur les Bucks pour la saison 2025-2026.
00h00
« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
Crédit photo : Trevor Ruszkowski-Imagn Images

La star grecque des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, continue d’alimenter les discussions sur son futur. Entre fidélité à son équipe actuelle et ouverture à de nouvelles perspectives, le double MVP avance avec prudence. Ses déclarations récentes traduisent un mélange d’engagement et d’incertitude.

L’avenir de Giannis Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks

L’été a été marqué par de nombreuses spéculations autour de Giannis. Le joueur a admis avoir envisagé ses options et reste concentré sur sa philosophie : « Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner un championnat. Cela ne changera jamais. Je veux être parmi les meilleurs. »

Malgré les rumeurs persistantes, notamment celles le liant aux New York Knicks, Antetokounmpo a tenu à apaiser les inquiétudes. « Je crois en cette équipe et en mes coéquipiers. Je suis ici pour les mener aussi loin que possible », a-t-il assuré devant les médias.

Un engagement présent mais un futur incertain

Le propriétaire des Bucks, Wes Edens, s’est voulu rassurant : « J’ai eu une excellente conversation avec Giannis en juin. Il a été très clair sur son engagement envers Milwaukee. » Ce discours vise à calmer les supporters, inquiets d’un éventuel départ.

Pourtant, le joueur laisse la porte entrouverte. « Si dans six ou sept mois je change d’avis, c’est humain. Chacun a le droit de décider ce qu’il veut », a-t-il confié. Sous contrat jusqu’en 2026-2027 avec une option pour 2027-2028, Giannis aborde une phase cruciale de sa carrière et pourrait bientôt décider de son avenir.

Une saison décisive pour les Bucks

L’organisation fait face à une pression grandissante après trois éliminations consécutives au premier tour des playoffs. Les changements dans l’effectif doivent prouver que Milwaukee reste une équipe capable de viser haut.

De son côté, Antetokounmpo affirme rester concentré sur le jeu. « Quand je mets les pieds sur le terrain ou dans cette salle, tout le reste disparaît. Je me concentre uniquement sur ce qui est devant moi. » Un message clair, à défaut d’un avenir certain.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
