Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy

Le SLUC Nancy a confirmé ce lundi ce que l’on redoutait depuis samedi soir : la blessure d’Aundre Hyatt (1,98 m, 25 ans) est sérieuse. L’ailier, qui s’est écroulé en contre-attaque face au Mans, restera éloigné des terrains pour « de très longues semaines ». Une annonce qui vient doucher les espoirs d’un joueur en pleine montée en puissance et oblige le club lorrain à se réorganiser rapidement.

Le diagnostic tombe pour Hyatt

Après seulement neuf minutes de jeu contre Le Mans (76-78), le genou gauche d’Aundre Hyatt s’est dérobé alors qu’il montait au cercle. L’image, cruelle, avait immédiatement glacé l’ambiance du Palais des Sports Jean-Weille. Examiné sur place, l’ancien joueur de Malines avait finalement renoncé à son déplacement prévu aux États-Unis durant la mini-trêve, restant à Nancy pour passer des examens complémentaires.

Ce lundi, le verdict est tombé : « Il sera malheureusement éloigné des terrains de très longues semaines », a communiqué le club. Une absence longue durée qui constitue un énorme coup dur pour le SLUC, d’autant que l’ailier affichait 8,1 points à 47% de réussite à 3-points cette saison, en 18 minutes 30.

Sorti sur blessure samedi soir, Aundre Hyatt a fait des examens ce jour. Il sera malheureusement éloigné des terrains de très longues semaines. Le club étudie toutes les pistes pour palier à son absence. L’ensemble du SLUC, lui souhaite un prompt rétablissement !❤️‍🩹#GoSLUC pic.twitter.com/IUxzV0XIc6 — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) November 24, 2025

Un joueur en progression stoppé net

Ces dernières semaines, Aundre Hyatt semblait avoir trouvé son rythme. Auteur de 11 points et 3 rebonds de moyenne sur les deux matchs précédant sa blessure, il commençait à confirmer les mots qu’il avait confiés à L’Est Républicain le 6 novembre : « Je sens que je ne joue pas encore à la hauteur de mon potentiel. J’ai encore une vraie marge de progression et je suis excité pour le reste de la saison. »

Le timing rend donc l’épreuve encore plus difficile pour l’ailier de 25 ans, au moment où sa dynamique laissait espérer une montée en puissance durable.

Nancy déjà en quête d’un renfort

La réaction du club ne s’est pas fait attendre. Dans son communiqué, Nancy précise « étudier toutes les pistes pour palier à son absence ». Une nécessité alors que l’équipe reste dépendante de l’impact physique et du spacing que Hyatt apportait, notamment grâce à son adresse extérieure.

Cette longue indisponibilité force donc le staff à se réorganiser dès maintenant, le prochain match de Betclic ELITE étant programmé le 5 décembre au Portel.

L’ensemble du club derrière Hyatt

Le SLUC a terminé son annonce par un message de soutien : « L’ensemble du SLUC lui souhaite un prompt rétablissement ! ❤️‍🩹 »

Un élan partagé par les supporters et par Sylvain Lautié, qui confiait samedi soir après la rencontre, dans des propos relayés par L’Est Républicain : « Sa blessure me perturbe beaucoup ».

Hyatt devra maintenant s’armer de patience avant de pouvoir espérer retrouver les parquets.