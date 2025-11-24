Recherche
Betclic Élite

Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy

Betclic ÉLITE - Touché au genou contre Le Mans, Aundre Hyatt sera absent « de très longues semaines », a annoncé Nancy ce lundi 24 novembre. Un sérieux coup d'arrêt pour le SLUC, déjà lancé dans la recherche d'un renfort.
00h00

Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy

Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines

Crédit photo : Lilian Bordron

Le SLUC Nancy a confirmé ce lundi ce que l’on redoutait depuis samedi soir : la blessure d’Aundre Hyatt (1,98 m, 25 ans) est sérieuse. L’ailier, qui s’est écroulé en contre-attaque face au Mans, restera éloigné des terrains pour « de très longues semaines ». Une annonce qui vient doucher les espoirs d’un joueur en pleine montée en puissance et oblige le club lorrain à se réorganiser rapidement.

Le diagnostic tombe pour Hyatt

Après seulement neuf minutes de jeu contre Le Mans (76-78), le genou gauche d’Aundre Hyatt s’est dérobé alors qu’il montait au cercle. L’image, cruelle, avait immédiatement glacé l’ambiance du Palais des Sports Jean-Weille. Examiné sur place, l’ancien joueur de Malines avait finalement renoncé à son déplacement prévu aux États-Unis durant la mini-trêve, restant à Nancy pour passer des examens complémentaires.

LIRE AUSSI

Ce lundi, le verdict est tombé : « Il sera malheureusement éloigné des terrains de très longues semaines », a communiqué le club. Une absence longue durée qui constitue un énorme coup dur pour le SLUC, d’autant que l’ailier affichait 8,1 points à 47% de réussite à 3-points cette saison, en 18 minutes 30.

Un joueur en progression stoppé net

Ces dernières semaines, Aundre Hyatt semblait avoir trouvé son rythme. Auteur de 11 points et 3 rebonds de moyenne sur les deux matchs précédant sa blessure, il commençait à confirmer les mots qu’il avait confiés à L’Est Républicain le 6 novembre : « Je sens que je ne joue pas encore à la hauteur de mon potentiel. J’ai encore une vraie marge de progression et je suis excité pour le reste de la saison. »

Le timing rend donc l’épreuve encore plus difficile pour l’ailier de 25 ans, au moment où sa dynamique laissait espérer une montée en puissance durable.

Nancy déjà en quête d’un renfort

La réaction du club ne s’est pas fait attendre. Dans son communiqué, Nancy précise « étudier toutes les pistes pour palier à son absence ». Une nécessité alors que l’équipe reste dépendante de l’impact physique et du spacing que Hyatt apportait, notamment grâce à son adresse extérieure.

Cette longue indisponibilité force donc le staff à se réorganiser dès maintenant, le prochain match de Betclic ELITE étant programmé le 5 décembre au Portel.

L’ensemble du club derrière Hyatt

Le SLUC a terminé son annonce par un message de soutien : « L’ensemble du SLUC lui souhaite un prompt rétablissement ! ❤️‍🩹 »
Un élan partagé par les supporters et par Sylvain Lautié, qui confiait samedi soir après la rencontre, dans des propos relayés par L’Est Républicain : « Sa blessure me perturbe beaucoup ».

Hyatt devra maintenant s’armer de patience avant de pouvoir espérer retrouver les parquets.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
