NBA

Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA

Draymond Green s'attaque frontalement au système d'arbitrage NBA dans son podcast, remettant en question la responsabilité des officiels et leur capacité physique à exercer au plus haut niveau après l'expulsion controversée de Steve Kerr.
00h00
Draymond Green critique ouvertement l'arbitrage NBA

L’intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons

Crédit photo : © Robert Edwards-Imagn Images

L’intérieur des Golden State Warriors n’y est pas allé par quatre chemins dans le dernier épisode de « The Draymond Green Show ». Ses déclarations interviennent après l’expulsion très remarquée de son coach Steve Kerr lors de la défaite face aux Los Angeles Clippers, un match où les arbitres ont publiquement reconnu avoir manqué une décision cruciale.

Des erreurs répétées qui alimentent la frustration

Green explique comment l’accumulation d’erreurs arbitrales génère une frustration croissante chez les joueurs et entraîneurs, particulièrement quand ils n’ont aucun recours possible.

« Si tu as l’impression que quelque chose t’arrive de manière flagrante encore et encore, le niveau d’émotion monte », a déclaré Green. « Tu regardes ces situations et tu te dis : ‘Là, c’était clairement une erreur.’ Steve s’est énervé, à juste titre. Tu ne peux pas annuler une expulsion, mais ce genre de choses te coûte de l’argent. »

Le quadruple champion NBA établit ensuite un parallèle saisissant entre les exigences imposées aux joueurs et celles pesant sur les arbitres. « Je n’ai pas le droit de manifestement me tromper encore et encore dans mon travail. Si c’est le cas, je vais perdre mon emploi. Mais je n’ai pas vraiment vu beaucoup d’arbitres perdre leur travail. »

La question de l’âge et de la mobilité des officiels

Green pousse sa critique plus loin en questionnant ouvertement l’âge et les capacités physiques de certains arbitres encore en activité. « Il y a des arbitres qui étaient déjà dans la ligue bien avant mon arrivée et qui peuvent à peine se déplacer, et ils arbitrent toujours », a-t-il affirmé.

« Parfois, les gens deviennent très âgés et sont constamment sur la route, ça peut être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a des arbitres qui sont là depuis longtemps, qui ne bougent plus très bien, et pourtant ça continue. Ce n’est pas vraiment un de ces métiers où tu finis par perdre ton poste. »

Concernant l’expulsion de Kerr, Green assume sa position : « En parlant de l’expulsion de Steve, oui, je pense qu’elle était justifiée. » Pour lui, le véritable problème réside dans la durée pendant laquelle certaines situations problématiques sont tolérées sans ajustement de la part de la ligue.

Ces déclarations s’inscrivent dans l’historique mouvementé de Green avec l’arbitrage NBA, lui qui a déjà été sanctionné à hauteur de 992 000 dollars d’amendes en carrière, dont 185 000 dollars pour des actions envers les officiels.

NBA
NBA
