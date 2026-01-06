Recherche
NBA

Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102

Steve Kerr a été expulsé lors de la défaite des Golden State Warriors face aux LA Clippers (103-102). L'entraîneur américain a explosé après plusieurs décisions arbitrales controversées, tandis que Stephen Curry a commis six fautes.
00h00
Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102

Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

La soirée a tourné au cauchemar pour les Golden State Warriors lors de leur déplacement à Los Angeles. Malgré une fin de match haletante, les Warriors se sont inclinés 103-102 face aux Clippers, dans un match marqué par l’expulsion de Steve Kerr et de Stephen Curry pour 6 fautes.

Une séquence d’arbitrage qui fait exploser Steve Kerr

L’incident s’est produit en début de quatrième quart-temps, avec 8 minutes et 44 secondes restantes au compteur. Stephen Curry avait inscrit un panier en pénétration, mais les arbitres ont annulé le panier en sifflant une faute au sol avec un délai suspect.

« Habituellement, on laisse jouer quand le tir rentre », a déclaré Curry après la rencontre. « Je n’ai jamais vu ça : un appel tardif, puis ‘Oh, c’est une faute’, et ensuite ‘Oh, pas de panier’. »

Quelques instants plus tard, Gary Payton II a vu son lay-up contré par John Collins, mais les ralentis ont montré que Collins avait touché le ballon après qu’il ait heurté le panneau. L’arbitre principal Brian Forte a admis en conférence de presse : « Cela aurait dû être sifflé comme une violation de contre défensif. »

Cette action ratée a mené à une contre-attaque des Clippers et à la cinquième faute de Curry. Steve Kerr a alors explosé, bondissant sur le terrain pour interpeller les trois arbitres. Il a fallu l’intervention de ses assistants pour le retenir, avant qu’il ne reçoive deux fautes techniques consécutives et soit expulsé.

Terry Stotts prend le relais, Curry éliminé pour fautes

Terry Stotts, assistant principal, a pris les commandes de l’équipe pour la fin de match et s’est présenté en conférence de presse à la place de Kerr. « Je suis ici parce que j’évite à Steve de payer une amende », a-t-il plaisanté.

Malgré l’expulsion de leur coach, les Warriors ont montré du caractère en surpassant les Clippers de neuf points dans le dernier quart-temps. Curry a inscrit deux 3-points dans les deux dernières minutes, terminant avec 27 points et réduisant l’écart à un point.

Mais le meneur vedette a commis sa sixième faute avec 43 secondes restantes sur une tentative de rebond défensif, s’éliminant pour la première fois depuis 2021. Jimmy Butler a manqué le tir de la victoire au buzzer, laissant les Warriors à 19 victoires pour 18 défaites.

Cette défaite frustrante intervient alors que Golden State reste sur six victoires en neuf matches et s’apprête à entamer une série de huit rencontres consécutives à domicile, la plus longue de la saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
