NCAA

Petar Majstorovic et Noah Bolanga encore productifs en NCAA malgré des défaites

En NCAA, Petar Majstorovic et Noah Bolanga ont livré une nouvelle prestation solide cette semaine. Les deux joueurs passés par les équipes de France jeunes et l'Élite 2 Espoirs avant de traverser l’Atlantique se sont distingués. Le premier par son impact global, le second par son efficacité offensive, sans pour autant empêcher la défaite de leur équipe en match de conférence.
|
Petar Majstorovic et Noah Bolanga encore productifs en NCAA malgré des défaites

Noah Bolanga avec les Utah Tech Trailblazers

Crédit photo : © Steven Branscombe-Imagn Images

Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) continue d’enchaîner les performances consistantes dans le championnat universitaire américain. Une semaine après avoir signé sa meilleure sortie de la saison, l’intérieur franco-serbe a de nouveau été l’un des joueurs les plus en vue de Long Beach State Beach, malgré un revers face à UC Irvine.

Petar Majstorovic confirme dans la Big West malgré la défaite

Auteur le week-end précédent d’un match référence à 25 points à 12/16 aux tirs et 12 rebonds, l’ancien espoir de l’ASA et de l’ASVEL a confirmé ce jeudi en match de conférence Big West. En 35 minutes, le joueur de Long Beach State a compilé 15 points à 6/11 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 8 rebonds et 3 passes, s’affirmant une nouvelle fois comme l’un des leaders offensifs et physiques de son équipe.

Face à une formation d’Irvine réputée pour sa solidité défensive, Majstorovic a longtemps permis aux siens de rivaliser, notamment dans le premier acte. Mais après la pause, les Anteaters ont creusé l’écart pour finalement s’imposer 74 à 64. Cette troisième défaite en conférence place Long Beach State à la dernière place de la conférence Big West, mais cette nouvelle performance illustre la montée en puissance du médaillé de bronze U20 cet été, avec un rôle de plus en plus affirmé dans la rotation.

Dans le cinq majeur, son compatriote Léopold Levillain (2,01 m, 21 ans) a connu une soirée plus compliquée. L’intérieur originaire de Lunel n’a pas marqué (0/5 aux tirs), se contentant de 3 rebonds et 1 interception en 15 minutes. L’ancien espoir de Cholet Basket connait une saison mitigée avec 3,6 points et 3,1 rebonds de moyenne.

Noah Bolanga solide, Utah Tech concède sa première défaite en WAC

Comme Majstorovic, Noah Bolanga (2,03 m, 22 ans) a été productif individuellement, sans que cela ne se traduise par une victoire. Pour la première fois de la saison en Western Athletic Conference, Utah Tech s’est incliné, sur le parquet des California Baptist Lancers (84-72).

Aligné 38 minutes, l’ailier français a inscrit 17 points à 6/11 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, avec également 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et une activité constante des deux côtés du terrain. Capable de sanctionner à longue distance comme d’attaquer le cercle, le champion d’Europe U20 2023 a encore assumé de lourdes responsabilités offensives.

Malgré cette première défaite en conférence, Utah Tech reste bien placé en WAC, tandis que le fils de l’ancienne joueuse de Tarbes Sissako Bolanga continue d’afficher une régularité intéressante pour sa saison sophomore, avec un rôle affirmé sur les ailes.

Outre-Atlantique, le natif de Poitiers n’est pas dépaysé puisqu’il est toujours accompagné de deux autres Français. L’assistant coach Elliot de Wit, 30 ans, fait toujours partie du staff, et son coéquipier Madiba Owona (1,93 m, 21 ans), passé par le centre de formation Pau-Lacq-Orthez joue aussi un rôle dans la réussite des Trailblazers. Bien que l’arrière n’ait pas joué ce jeudi, il inscrit 9,7 points de moyenne, avec un pic à 25 points en décembre dernier face à Santa Clara.

À mesure que la saison avance, les Français poursuivent leur apprentissage du basket NCAA. Entre exigences physiques, adaptation tactique et concurrence parfois forte, Petar Majstorovic comme Noah Bolanga, Léopold Levillain et Madiba Owona continuent d’emmagasiner de l’expérience, tout en montrant qu’ils peuvent peser statistiquement et dans le jeu.

