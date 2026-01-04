Recherche
NCAA

Avec un double-double XXL, Petar Majstorovic porte Long Beach State vers sa première victoire de conférence

NCAA – Alors que les Californiens restaient sur deux défaites dans leur conférence, l’intérieur franco-serbe Petar Majstorovic a porté Long Beach State vers la victoire contre Cal Poly, signant un second double-double imposant cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec un double-double XXL, Petar Majstorovic porte Long Beach State vers sa première victoire de conférence

Petar Majstorovic a porté Long Beach State vers sa première victoire dans sa conférence en NCAA.

Crédit photo : Rich Barnes-Imagn Images

Après deux défaites en ouverture de sa conférence, Long Beach State voulait repartir sur de bonnes bases en 2026, dès samedi soir face à Cal Poly. Pour son retour dans la Big West Conference, le programme s’est imposé avec la manière 74-66. L’apport de son intérieur franco-serbe Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) a été particulièrement important, dès le début de la rencontre.

 

25 points et 10 rebonds pour Majstorovic

Arrivé à l’intersaison en provenance de Syracuse, l’international U20 français a signé son deuxième double-double de la saison sous le maillot de Long Beach State. Il termine ce premier choc de 2026 avec 25 points au compteur à 12/16 aux tirs, 10 rebonds et 3 passes, en 32 minutes.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Petar Majstorovic.jpg
Petar MAJSTOROVIC
Taille: 202 cm
Âge: 20 ans (24/07/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / EuroBasket U20
PTS
8,1
#59
REB
4,6
#48
PD
1
#108

Comptant jusqu’à 25 points d’avance, Long Beach avait été mis sur de bons rails par l’ancien intérieur de Cholet, qui a infligé un 6-0 aux Mustangs impuissants. Sa puissance puissance lui a permis de donner le ton de la rencontre de bout en bout, aux côtés de son compatriote Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans).

Plus discret, le freshman montpelliérain a disputé 17 minutes dans le cinq majeur, pour 4 points à 1/2 aux tirs, 2 passes, 1 rebond et 1 interception. Long Beach State devra confirmer son réveil dans la Big West Conférence dès la semaine prochaine, avec un déplacement sur le campus d’Irvine pour un derby.

LIRE AUSSI

Djahi Binet domine la raquette face à Louisiana

Dans les autres rencontres universitaires de la soirée, l’on note la très bonne performance du senior tricolore Djahi Binet avec Southern Miss. L’intérieur est reparti de Louisiana avec une victoire 74-67, et surtout une présence remarquée dans le périmètre. En 35 minutes, Binet signe 24 points à 7/9 aux tirs, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

Au-delà des statistiques, sa force de dissuasion a été mise en évidence, tout comme sa capacité à provoquer des fautes (11 lancers tirés).

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l'actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
