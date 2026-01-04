Recherche
NBA

9e triple-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami

NBA - L'intérieur tricolore de Minnesota Rudy Gobert a ouvert son année 2026 par un triple-double autoritaire dans la victoire à Miami (115-125), maîtrisant son sujet face à la nouvelle génération d'intérieurs du Heat.
00h00
9e triple-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami

Rudy Gobert commence 2026 par un nouveau double-double avec Minnesota.

Crédit photo : Ron Chenoy-Imagn Images

Les années passent, sans pour autant que Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) ne semble décliner. Du haut de ses 33 ans, l’intérieur de Minnesota a disputé et gagné son premier match de 2026 face à Miami (115-125). Un match bouclé comme souvent en double-double ce samedi soir, le 9e de la saison pour le Saint-Quentinois.

Le pivot, qui confiait la veille à nos confrères de L’Equipe « se sentir plus fort que jamais » malgré son âge avançant, en a fait la démonstration sur le terrain du Heat samedi soir. D’autant que son vis-à-vis était de choix : Bam Adebayo, intérieur américain physique et dominant de la nouvelle génération, et champion olympique 2024 à Paris. Mais aussi Kel’el Ware, 21 ans, machine à double-double cette année.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
13
PTS
12
REB
1
PDE
Logo NBA
MIA
115 125
MIN

Le Français a donc signé un 9e double-double cette saison pour entamer 2026, signant 13 points à 5/7 aux tirs et 12 rebonds en 32 minutes. S’il ne termine qu’avec une seule passe décisive, celle-ci était suffisamment tranchante pour témoigner de la vision de jeu de l’intérieur, qui s’est dit prêt à rejouer en équipe de France cet été.

En plus d’être toujours dominant physiquement, Rudy Gobert plus en confiance que jamais. Celui qui n’a jamais marqué le moindre panier à 3-points en NBA dans sa carrière, s’est offert une petite friandise, en tentant sa chance de loin à zéro degré. La fin du zéro pointé attendra, mais l’essentiel est ailleurs. Rudy Gobert est toujours aussi précieux en NBA chez les Timberwolves, qui s’adjugent « une belle victoire d’équipe » selon le Français.

 

 

 

thorir
Houla Houla, "double double" les gars, pas "triple double" c'est pas encore Jokic notre Rudy haha
