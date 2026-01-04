Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou

Plus de peur que de mal finalement pour Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). Devenu indéboulonnable en quelques mois dans le cinq majeur de Sacramento, où il profite de l’absence de Domantas Sabonis, l’intérieur formé à Stanford était sorti blessé du match face à Phoenix vendredi soir.

Selon notre confrère James Ham d’ESPN, les examens passés par le Français se sont montrés rassurants. Aucune lésion n’a été décelée.

According to a league source, Maxime Raynaud’s MRI showed no structural damage and he is going to be listed as available for tomorrow’s game. Kings dodged a bullet. Some good news in Sacramento. — James Ham (@James_HamNBA) January 3, 2026

Opérationnel ce soir contre Milwaukee ?

Touché au genou gauche, Maxime Raynaud avait dû quitter prématurément ses coéquipiers à quatre minutes du buzzer. Les Kings s’étaient par la suite lourdement inclinés 129-102 contre Phoenix. Passé ce moment « effrayant », le Francilien avait tenu un discours rassurant après le match. Un discours que les médecins sont venus confirmer avec une IRM.

Maxime Raynaud was helped off the court after appearing to injure his knee on this play pic.twitter.com/iQvaJFExCJ — Kings on NBCS (@NBCSKings) January 3, 2026

Sorti par précaution vendredi soir donc, Maxime Raynaud devrait retrouver ses partenaires dès ce dimanche (3 heures du matin) contre Milwaukee. Avec 10,5 points et 6,3 rebonds de moyenne, son développement et son apport des deux côtés du terrain sont l’une des rares satisfactions du staff californien cette saison. La franchise le considère d’ailleurs comme l’un des seuls éléments intouchables d’ici la date limite des transferts le 5 février.