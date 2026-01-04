Recherche
NBA

Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou

NBA - Sorti blessé du dernier match perdu par Sacramento contre Phoenix, Maxime Raynaud a passé des examens médicaux qui s'avèrent rassurants sur l'état de son genou. Le Francilien ne devrait pas manquer de match.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou

Les examens médicaux n’ont décelé aucun lésion du genou chez Maxime Raynaud.

Crédit photo : Sergio Estrada-Imagn Images

Plus de peur que de mal finalement pour Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). Devenu indéboulonnable en quelques mois dans le cinq majeur de Sacramento, où il profite de l’absence de Domantas Sabonis, l’intérieur formé à Stanford était sorti blessé du match face à Phoenix vendredi soir.

Selon notre confrère James Ham d’ESPN, les examens passés par le Français se sont montrés rassurants. Aucune lésion n’a été décelée.

LIRE AUSSI

Opérationnel ce soir contre Milwaukee ?

Touché au genou gauche, Maxime Raynaud avait dû quitter prématurément ses coéquipiers à quatre minutes du buzzer. Les Kings s’étaient par la suite lourdement inclinés 129-102 contre Phoenix. Passé ce moment « effrayant », le Francilien avait tenu un discours rassurant après le match. Un discours que les médecins sont venus confirmer avec une IRM.

LIRE AUSSI

Sorti par précaution vendredi soir donc, Maxime Raynaud devrait retrouver ses partenaires dès ce dimanche (3 heures du matin) contre Milwaukee. Avec 10,5 points et 6,3 rebonds de moyenne, son développement et son apport des deux côtés du terrain sont l’une des rares satisfactions du staff californien cette saison. La franchise le considère d’ailleurs comme l’un des seuls éléments intouchables d’ici la date limite des transferts le 5 février.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
