NBA

Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier

NBA - Alex Sarr a encore livré une prestation complète avec les Wizards de Washington face aux Brooklyn Nets, confirmant sa montée en puissance et sa régularité depuis plusieurs semaines en NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier

Alex Sarr encore solide et décisif

Crédit photo : Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) continue de s’imposer comme une valeur sûre au sein des Wizards de Washington. Dans la large victoire 119-99 contre Brooklyn, le Français a une nouvelle fois été décisif des deux côtés du terrain, dans un contexte collectif pourtant toujours délicat pour la franchise de la capitale.

– Journée 3012026

 

 

 

Washington confirme sa bonne dynamique

Portés par un Justin Champagnie record cette saison avec 20 points, les Wizards ont dominé les Nets de Brooklyn de bout en bout. Alex Sarr a ajouté 19 points, tandis que CJ McCollum en a inscrit 17, dans un match maîtrisé collectivement. Malgré un bilan toujours fragile (9 victoires pour 23 défaites), Washington a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, une série inédite depuis février 2023.

Les Wizards ont fait la différence au rebond (51-33) et en défense extérieure, limitant Brooklyn à seulement 6 paniers à 3-points sur 29 tentatives (20,7 %), leur plus faible total de la saison.

Alex Sarr, toujours plus impactant

En 29 minutes, Alex Sarr a compilé 19 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres, terminant deuxième meilleur scoreur de la rencontre. Il s’agit tout simplement de la meilleure performance d’un Français en NBA sur la journée du 3 janvier 2026.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
19
PTS
6
REB
4
PDE
Logo NBA
WAS
119 99
BRO

Sa production défensive impressionne particulièrement : sur ses six derniers matchs, l’intérieur français totalise 23 contres (4,3,6,2,4,4), soit pratiquement 4 par match, et ce avec un temps de jeu contenu. Une activité constante qui pèse lourd dans les rares succès récents des Wizards. Il est le meilleur contreur de la Grande Ligue avec ses 2,3 contres par match à égalité avec Jay Huff (Indiana).

Sur ses quatre dernières sorties, Alex Sarr affiche des moyennes très solides : 15,3 points, 7 rebonds, 4,3 contres et 2,8 passes décisives en seulement 27 minutes. Une régularité solide et productive.

Des Français visibles des deux côtés

Dans ce même match, Bilal Coulibaly s’est montré très complet pour Washington avec 11 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes. En face, côté Brooklyn, Nolan Traoré a également tiré son épingle du jeu en sortie de banc avec 12 points, 5 passes, 1 interception et 2 contres en 26 minutes.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
11
PTS
8
REB
4
PDE
Logo NBA
WAS
119 99
BRO

Pour Brooklyn (10 victoires, 22 défaites), Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams et Drake Powell ont tous terminé à 14 points, sans parvenir à enrayer la dynamique adverse.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

