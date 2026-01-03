Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) continue de s’imposer comme une valeur sûre au sein des Wizards de Washington. Dans la large victoire 119-99 contre Brooklyn, le Français a une nouvelle fois été décisif des deux côtés du terrain, dans un contexte collectif pourtant toujours délicat pour la franchise de la capitale.

Washington confirme sa bonne dynamique

Portés par un Justin Champagnie record cette saison avec 20 points, les Wizards ont dominé les Nets de Brooklyn de bout en bout. Alex Sarr a ajouté 19 points, tandis que CJ McCollum en a inscrit 17, dans un match maîtrisé collectivement. Malgré un bilan toujours fragile (9 victoires pour 23 défaites), Washington a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, une série inédite depuis février 2023.

Les Wizards ont fait la différence au rebond (51-33) et en défense extérieure, limitant Brooklyn à seulement 6 paniers à 3-points sur 29 tentatives (20,7 %), leur plus faible total de la saison.

🇫🇷 On a vu des choses sympas sur ce Washington-Brooklyn. 4e win en 5 matchs des Wizards !!! Meilleur match de Nolan Traoré : 12 points et 5 passes. Vitesse vers le panier, drive-and-kick 👍 19 pts et 4 contres (encore) d'Alex Sarr Bilal Coulibaly ultra complet : 11-8-4-4-2 !! pic.twitter.com/bCVCqqU8w2 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 3, 2026

Alex Sarr, toujours plus impactant

En 29 minutes, Alex Sarr a compilé 19 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres, terminant deuxième meilleur scoreur de la rencontre. Il s’agit tout simplement de la meilleure performance d’un Français en NBA sur la journée du 3 janvier 2026.

Sa production défensive impressionne particulièrement : sur ses six derniers matchs, l’intérieur français totalise 23 contres (4,3,6,2,4,4), soit pratiquement 4 par match, et ce avec un temps de jeu contenu. Une activité constante qui pèse lourd dans les rares succès récents des Wizards. Il est le meilleur contreur de la Grande Ligue avec ses 2,3 contres par match à égalité avec Jay Huff (Indiana).

Alex Sarr's 4th rejection of the night leads to another Tre Johnson triple! Wizards up late in Q3. pic.twitter.com/9tJIfCr1fX — NBA (@NBA) January 3, 2026

Sur ses quatre dernières sorties, Alex Sarr affiche des moyennes très solides : 15,3 points, 7 rebonds, 4,3 contres et 2,8 passes décisives en seulement 27 minutes. Une régularité solide et productive.

27.0 MPG 👀 pic.twitter.com/p5ZD788Rmo — OutOfSightSports🚀™️ (@OOSSports) January 3, 2026

Des Français visibles des deux côtés

Dans ce même match, Bilal Coulibaly s’est montré très complet pour Washington avec 11 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes. En face, côté Brooklyn, Nolan Traoré a également tiré son épingle du jeu en sortie de banc avec 12 points, 5 passes, 1 interception et 2 contres en 26 minutes.

Pour Brooklyn (10 victoires, 22 défaites), Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams et Drake Powell ont tous terminé à 14 points, sans parvenir à enrayer la dynamique adverse.