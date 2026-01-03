24 heures après sa signature, Xavier Castañeda performe mais s’incline avec Andorre… face au club qui l’a recalé

Dans un choc des mal classés de Liga, Andorre recevait Lleida, pour essayer de s’éloigner de la zone de relégation. Le club de la Principauté, qui s’est renforcé avec l’officialisation de Xavier Castañeda (1,84 m, 25 ans) 24 heures plus tôt, a néanmoins concédé une troisième défaite consécutive (79-87).

S’il n’a pas empêché la défaite des siens, l’ancien top scoreur burgien n’a pas mis de temps avant de mettre la machine en route. Le tout – ironie du sort – face au club dont il venait de rater la visite médicale…

Utilisé en sortie de banc, le meneur américano-bosniaque a disputé ses 12 premières minutes sous le maillot andorran, pour un rendement plus qu’optimal. Castañeda termine la rencontre avec 14 points à 50% de réussite aux tirs, 1 rebond, 1 interception et 2 passes. De bon augure pour la suite malgré le match perdu, alors qu’il souhaite se relancer après un début de saison cauchemardesque.

Méconnaissable depuis le début de saison à Malaga (1 point à 6% d’adresse de moyenne en championnat), Xavier Castañeda pensait avoir trouvé un point de chute en Espagne du côté de Lleida. Mais les examens médicaux en ont décidé autrement, à cause d’un « changement de direction au dernier moment » selon son agent Misko Raznatovic. L’ancien top scoreur de la JL Bourg était alors contraint d’envisager un troisième club en quelques jours. En l’occurrence Andorre.

Xavier Castaneda is the new player of Mora Banc Andorra! He supposed to join Lleida, but the direction has been changed at the last moment😀!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 2, 2026

Chez le premier non-relégable espagnol, Castañeda retrouve plusieurs visages connus de l’Hexagone, notamment l’ancien Palois Shannon Evans, meilleur scoreur du club cette saison avec 14,6 points de moyenne, ou encore l’international français Yves Pons. Ensemble, ils tenteront d’obtenir le maintien du club espagnol dans l’élite, alors qu’ils comptent 2 et 3 victoires de plus que les lanternes rouges Burgos et Grenade.