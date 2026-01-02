Recherche
Liga Endesa

Recalé à Lleida, Xavier Castañeda trouve finalement un autre club en Espagne

Espagne - Xavier Castañeda va terminer la saison à Andorre. Passé par la JL Bourg Basket avant de rejoindre Unicaja Malaga l’été dernier, le meneur-arrière américain à la nationalité bosniaque s’est engagé avec le MoraBanc Andorra, où il sera dirigé par Joan Plaza.
00h00
Recalé à Lleida, Xavier Castañeda trouve finalement un autre club en Espagne

Xavier Castañeda va finir la saison à Andorre

Crédit photo : FIBA

Xavier Castañeda (1,84 m, 25 ans) a enfin trouvé un point de chute. Après plusieurs semaines de feuilleton autour de son avenir, le joueur d’Unicaja Malaga va poursuivre la saison 2025/2026 à Andorre. Un choix qui permet au MoraBanc Andorra de renforcer sa direction de jeu, tandis que l’ancien scoreur de la JL Bourg Basket espère relancer une dynamique individuelle plus régulière après un début d’exercice compliqué.

Cette fois, la visite médicale a été concluante

Le MoraBanc Andorra a officialisé l’arrivée du meneur-arrière américain à la nationalité bosniaque jusqu’à la fin de la saison. Le club des Pyrénées a précisé que le joueur avait passé avec succès les tests et contrôles médicaux. Ces mêmes examens qui ne se sont pas avérés concluants à Lleida, à cause d’un « changement de direction au dernier moment » selon son agent Misko Raznatovic.

Sous les ordres de Joan Plaza, Andorre cherchait un profil capable de sécuriser la mène et d’apporter une menace offensive supplémentaire sur les lignes arrière après le départ de Ferran Bassas. Il retrouvera sur place le Français Yves Pons et Shannon Evans (ex Pau 2020/2021).

Un passage contrasté à Malaga

Le deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE 2024/2025 (17,1 points de moyenne avec Bourg) avait été recruté par Unicaja Malaga à l’été 2025. Il a pris part à la Liga Endesa espagnole, à la Coupe Intercontinentale FIBA, dans laquelle il a été sacré champion ainsi qu’à la Basketball Champions League sur cette première partie de saison.

Malgré son professionnalisme et une attitude saluée en interne, son adaptation sportive n’a pas totalement répondu aux attentes de sa direction dans un effectif très dense (1 point à 6% de moyenne en championnat et 6 sur la scène européenne). Par conséquent, l’ancien étudiant d’Akron est prêté par l’équipe de Malaga à Andorre.

PROFIL JOUEUR
xavier-Castañeda-2024.jpg
Xavier CASTAÑEDA
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 25 ans (26/03/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo bih.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
1
#238
REB
0,4
#243
PD
1,4
#99

Andorre croit à son rebond

Le directeur général du MoraBanc Andorra, Francesc Solana, a expliqué les raisons de ce recrutement :

« C’est un joueur qui occupe principalement la position de base, mais qui peut aussi évoluer en tant qu’arrière. Capable de générer des avantages avec le ballon et dangereux derrière l’arc. Ces dernières années en France, il a démontré son talent. La blessure qu’il a eue la saison dernière l’a un peu freiné au début de ce parcours. Nous pensons que c’est un très bon complément à la mène. Il vient en Andorre pour accepter le défi, et pour lui c’est une bonne opportunité. »

À Andorre, Xavier Castañeda tentera désormais de retrouver la continuité et l’impact offensif qui avaient fait de lui l’un des joueurs majeurs de Betclic ELITE la saison dernière. Pour la petite histoire, il pourrait faire ses débuts face à Lleida ce 2 janvier pour la 13e journée de Liga Endesa, le club chez qui il a échoué il y a quelques jours à la visite médicale avant de trouver refuge à Andorre.

Au classement, les deux formations espagnoles sont 15e et 16e avec le même bilan comptable (4 victoires pour 8 défaites).

Unicaja
Unicaja
