6% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol

Devenu surnuméraire en Liga Endesa depuis l’arrivée de Chase Audige à Malaga en novembre, Xavier Castañeda représentait un sujet chaud dans la sphère de l’Unicaja depuis des semaines : que faire de son cas ?

Après des jours de tractation, le club andalou a tranché : son arrière américano-bosnien ne passera même pas Noël à Malaga. Pour cause, il a été envoyé en prêt à Lleida, le 13e de la Liga Endesa (4v-7d).

🖋️ ¡Nuevo chico en las oficinas burdeos! Hiopos @flleida incorpora a Xavier Castañeda al equipo en calidad de cedido por el @unicajaCB hasta el final de la temporada 2025-2026.#MercadoACB | #LigaEndesa pic.twitter.com/08K5Aq0Pey — Liga Endesa (@ACBCOM) December 22, 2025

En Catalogne, le deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE 2024/25 (17,1 points de moyenne avec la JL Bourg) rejoint une colonie d’ex-pensionnaires LNB, dans un effectif où la star est un habitué de la… Pro B, James Batemon III, passé par Vichy-Clermont (2020/21) et Tours (2021/22). À l’arrière, Xavier Castañeda fera équipe avec l’ancien portelois Kristers Zoriks tandis que John Shurna et Atoumane Diagne, bien connus à Strasbourg et Limoges, officient dans la raquette.

« Il n’est plus le même depuis sa blessure avec la Bosnie »

Du côté de Lleida, Xavier Castañeda tentera d’oublier un début de saison cauchemardesque. Alors qu’il s’était gravement blessé en février lors de France – Bosnie, le All-Star 2024 du championnat de France n’a pas réussi à saisir sa chance chez un grand d’Europe et s’est complètement raté en ACB, cumulant une piteuse évaluation moyenne de -2,2…

PROFIL JOUEUR Xavier CASTAÑEDA Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 25 ans (26/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 1 #238 REB 0,4 #242 PD 1,4 #101

En six apparitions sur les parquets de Liga Endesa, l’ancien scoreur burgien a ainsi marqué un panier lors de son premier match contre Bilbao, avant de connaître une terrible crise d’adresse. Il a ainsi shooté à 1/16, soit 6% de moyenne ! « Je ne sais pas ce qui nous a échappé à la suite de sa blessure en février avec la Bosnie, car il n’a plus été le même joueur depuis », a reconnu le président Juanma Rodriguez.

Certes toujours utilisé en Basketball Champions League, il a pu se rassurer un peu sur la scène européenne, sans toutefois réellement briller (6,8 points à 41% et 2,7 passes décisives).

Xavier Castañeda repart tout de même de Malaga avec un trophée : la Coupe Intercontinentale, décrochée en septembre à Singapour. Charge à lui, désormais, dans un contexte moins concurrentiel que l’Unicaja, de prouver à Lleida qu’il peut peser au sein du meilleur championnat d’Europe.