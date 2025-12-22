Recherche
Liga Endesa

6% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol

Flop du recrutement estival de Malaga (1 point et -2,2 d'évaluation moyenne en Liga Endesa), l'ancien bressan Xavier Castañeda sera prêté par l'Unicaja à Lleida jusqu'à la fin de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
6% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol

Xavier Castañeda quitte Malaga pour Lleida

Xavier Castañeda quitte Malaga pour Lleida

Crédit photo : FIBA

Devenu surnuméraire en Liga Endesa depuis l’arrivée de Chase Audige à Malaga en novembre, Xavier Castañeda représentait un sujet chaud dans la sphère de l’Unicaja depuis des semaines : que faire de son cas ?

Après des jours de tractation, le club andalou a tranché : son arrière américano-bosnien ne passera même pas Noël à Malaga. Pour cause, il a été envoyé en prêt à Lleida, le 13e de la Liga Endesa (4v-7d).

En Catalogne, le deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE 2024/25 (17,1 points de moyenne avec la JL Bourg) rejoint une colonie d’ex-pensionnaires LNB, dans un effectif où la star est un habitué de la… Pro B, James Batemon III, passé par Vichy-Clermont (2020/21) et Tours (2021/22). À l’arrière, Xavier Castañeda fera équipe avec l’ancien portelois Kristers Zoriks tandis que John Shurna et Atoumane Diagne, bien connus à Strasbourg et Limoges, officient dans la raquette.

« Il n’est plus le même depuis sa blessure avec la Bosnie »

Du côté de Lleida, Xavier Castañeda tentera d’oublier un début de saison cauchemardesque. Alors qu’il s’était gravement blessé en février lors de France – Bosnie, le All-Star 2024 du championnat de France n’a pas réussi à saisir sa chance chez un grand d’Europe et s’est complètement raté en ACB, cumulant une piteuse évaluation moyenne de -2,2…

PROFIL JOUEUR
xavier-Castañeda-2024.jpg
Xavier CASTAÑEDA
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 25 ans (26/03/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo bih.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
1
#238
REB
0,4
#242
PD
1,4
#101

En six apparitions sur les parquets de Liga Endesa, l’ancien scoreur burgien a ainsi marqué un panier lors de son premier match contre Bilbao, avant de connaître une terrible crise d’adresse. Il a ainsi shooté à 1/16, soit 6% de moyenne ! « Je ne sais pas ce qui nous a échappé à la suite de sa blessure en février avec la Bosnie, car il n’a plus été le même joueur depuis », a reconnu le président Juanma Rodriguez.

Certes toujours utilisé en Basketball Champions League, il a pu se rassurer un peu sur la scène européenne, sans toutefois réellement briller (6,8 points à 41% et 2,7 passes décisives).

Xavier Castañeda repart tout de même de Malaga avec un trophée : la Coupe Intercontinentale, décrochée en septembre à Singapour. Charge à lui, désormais, dans un contexte moins concurrentiel que l’Unicaja, de prouver à Lleida qu’il peut peser au sein du meilleur championnat d’Europe.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Unicaja
Unicaja
Suivre

