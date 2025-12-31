Recherche
Liga Endesa

Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne

LIGA – Méconnaissable depuis le début de saison à Malaga, Xavier Castañeda pensait avoir trouvé un autre point de chute en Espagne. Mais les examens médicaux en ont décidé autrement, contraignant l’ancien top scoreur de la JL Bourg à envisager un troisième club en quelques jours.
00h00
Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne

Le début de saison compliqué de Xavier Castañeda le poursuit jusque dans ses portes de sortie…

Crédit photo : FIBA

Trois clubs en deux semaines. Loin de faire rêver, cet accomplissement très évitable est pourtant celui de Xavier Castañeda (1,84 m, 25 ans) en Liga. Alors qu’il n’était plus dans les plans de l’Unicaja Malaga pour la suite de la saison, l’ancien Burgien a raté sa visite médicale chez le 15e de Liga Lleida, où il devait être exfiltré, le forçant à revoir ses plans pour 2026. Selon notre confrère Chema de Lucas, son avenir s’écrira toujours en Espagne, dans un troisième club de Liga différent.

Nouveau coéquipier de Yves Pons

Retoqué par le 15e de Liga, Xavier Castañeda va rebondir chez le 16e, le MoraBanc Andorra. En Principauté, le deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE 2024-2025 (17,1 points de moyenne avec Bourg) rejoint plusieurs visages connus de l’Hexagone. En commençant par son poste de meneur, où il devra se faire une place aux côtés de l’ancien Palois Shannon Evans, meilleur scoreur du club cette saison avec 14,6 points de moyenne, et de l’ancien Périgourdin Aaron Best. Dans les ailes, l’Américano-bosnien pourra servir l’ex Strasbourgeois Stan Okoye, ou encore l’athlétique international français Yves Pons.

xavier-Castañeda-2024.jpg
Xavier CASTAÑEDA
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 25 ans (26/03/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo bih.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
1
#237
REB
0,4
#243
PD
1,4
#99

Délaissant la BCL pour un club de bas de tableau où la concurrence semble malgré tout importante, Xavier Castañeda tentera d’oublier un début de saison calamiteux. Sur cinq matchs de Liga, l’ancien top scoreur du championnat de France n’a inscrit qu’un seul de ses 16 tirs tentés, pour des moyennes de 1 point, 0,4 rebond et 1,4 passe décisive. Un véritable switch pour celui qui « n’est plus le même depuis sa blessure en février avec la Bosnie » face aux Bleus, admettait le président de Malaga Juanma Rodriguez.

