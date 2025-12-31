Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne

Trois clubs en deux semaines. Loin de faire rêver, cet accomplissement très évitable est pourtant celui de Xavier Castañeda (1,84 m, 25 ans) en Liga. Alors qu’il n’était plus dans les plans de l’Unicaja Malaga pour la suite de la saison, l’ancien Burgien a raté sa visite médicale chez le 15e de Liga Lleida, où il devait être exfiltré, le forçant à revoir ses plans pour 2026. Selon notre confrère Chema de Lucas, son avenir s’écrira toujours en Espagne, dans un troisième club de Liga différent.

ÚLTIMA HORA: El MoraBanc Andorra, cerca de concretarse como nuevo destino del internacional bosnio Xavier Castañeda (1,84 m.; 25 a.) procedente del Unicaja y que no pasó el reconocimiento médico en el Hiopos Lleida. — Chema de Lucas (@chemadelucas) December 30, 2025

Nouveau coéquipier de Yves Pons

Retoqué par le 15e de Liga, Xavier Castañeda va rebondir chez le 16e, le MoraBanc Andorra. En Principauté, le deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE 2024-2025 (17,1 points de moyenne avec Bourg) rejoint plusieurs visages connus de l’Hexagone. En commençant par son poste de meneur, où il devra se faire une place aux côtés de l’ancien Palois Shannon Evans, meilleur scoreur du club cette saison avec 14,6 points de moyenne, et de l’ancien Périgourdin Aaron Best. Dans les ailes, l’Américano-bosnien pourra servir l’ex Strasbourgeois Stan Okoye, ou encore l’athlétique international français Yves Pons.

PROFIL JOUEUR Xavier CASTAÑEDA Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 25 ans (26/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 1 #237 REB 0,4 #243 PD 1,4 #99

Délaissant la BCL pour un club de bas de tableau où la concurrence semble malgré tout importante, Xavier Castañeda tentera d’oublier un début de saison calamiteux. Sur cinq matchs de Liga, l’ancien top scoreur du championnat de France n’a inscrit qu’un seul de ses 16 tirs tentés, pour des moyennes de 1 point, 0,4 rebond et 1,4 passe décisive. Un véritable switch pour celui qui « n’est plus le même depuis sa blessure en février avec la Bosnie » face aux Bleus, admettait le président de Malaga Juanma Rodriguez.