Mickaël Hay fait venir un de ses anciens joueurs de Blois en pige médicale à l’Élan Béarnais

À l’image de son ex-coéquipier carolomacérien Damien Bouquet, recruté par Quimper, Anthony Racine va (enfin) pouvoir lancer sa saison en ce début d’année 2025/26. Selon nos informations, le shooteur francilien aurait donné son accord à l’Élan Béarnais pour un contrat de courte durée.

Du côté de Pau, il devrait ainsi remplacer Drew Thelwell, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers lors du déplacement à Antibes et absent jusqu’à la trêve de février.

Il a déjà joué pour Mickaël Hay

Anthony Racine pigiste médical dans une équipe entraînée par Mickaël Hay, cela ressemble étrangement à un saut dans le passé. Il avait déjà tenu cette fonction lors de l’été 2021 à Blois, afin de remplacer Mbaye Ndiaye. Le fils de Régis Racine avait alors disputé 15 matchs avec l’ADA (8,3 points de moyenne), contribuant à mettre l’équipe blésoise sur les rails d’une saison qui la mènerait vers sa première accession en Betclic ÉLITE.

« Son intégration a été très simple », nous avait dit Thomas Cornely, qu’il s’apprête donc à retrouver dans les Pyrénées. « Quand il arrive, tu as l’impression que tu le connais depuis 10 ans. Il a amené un peu de folie au groupe. Il ne doute pas beaucoup et c’est ce qu’il fait sa force. Il a apporté beaucoup de vie à l’équipe, il a fait le DJ – j’ai repris les rênes depuis. Quand il était là, il n’y avait pas un moment sans musique. »

Vu à Gravelines et au Portel récemment

Plutôt performant l’an dernier avec le SCABB (10,3 points à 40%, 1,9 rebond et 1,2 passe décisive en 29 matchs), Anthony Racine n’aura vraisemblablement aucune difficulté à intégrer l’effectif béarnais en cours de route. Pour cause, c’est ce qu’il a fait toute sa carrière, lui qui nous disait cet été qu’il démarrait sans club pour la septième fois en onze saisons.

L’ancien arrière couramiaud va débarquer à l’Élan Béarnais avec, dans le viseur, un premier déplacement à Denain vendredi. Il ne sera pas dépaysé par l’atmosphère de Jean-Degros étant donné qu’il a passé tous les derniers mois dans le Nord, successivement sparring-partner à Gravelines-Dunkerque et au Portel.