Drew Thelwell (Pau) écarté des parquets pour plusieurs semaines

C’est un coup dur pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Victime d’un souci musculaire et sorti juste avant la mi-temps mardi soir lors de la victoire de son équipe face aux Sharks d’Antibes, Drew Thelwell observera une période de repos et manquera quelques matchs.

Une absence de marque

En pleine forme, le meneur américano-jamaïcain portait l’Élan Béarnais depuis quelques matchs, avec 46 points en cumulé sur ses deux dernières sorties.

À Antibes, l’international jamaïcain n’a pu disputer que 13 minutes. Pas de quoi empêcher l’Élan Béarnais de s’offrir un succès précieux dans le Sud (90-87).