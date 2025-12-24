Recherche
ELITE 2

Drew Thelwell (Pau) écarté des parquets pour plusieurs semaines

ÉLITE 2 - Blessé lors de la victoire de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez après prolongations mardi soir à Antibes, Drew Thelwell manquera plusieurs matchs. Une tuile pour le club palois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Drew Thelwell (Pau) écarté des parquets pour plusieurs semaines
Crédit photo : Cécile Thomas

C’est un coup dur pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Victime d’un souci musculaire et sorti juste avant la mi-temps mardi soir lors de la victoire de son équipe face aux Sharks d’Antibes, Drew Thelwell observera une période de repos et manquera quelques matchs.

Une absence de marque

En pleine forme, le meneur américano-jamaïcain portait l’Élan Béarnais depuis quelques matchs, avec 46 points en cumulé sur ses deux dernières sorties.

Drew THELWELL
Drew THELWELL
26
PTS
2
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
PAU
102 107
BLO

À Antibes, l’international jamaïcain n’a pu disputer que 13 minutes. Pas de quoi empêcher l’Élan Béarnais de s’offrir un succès précieux dans le Sud (90-87).

Drew Thelwell à Antibes mardi avant de se blesser (photo : Miko Missana)

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
