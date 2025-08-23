Recherche
Betclic Élite

Pour la 7e fois en 11 saisons, Anthony Racine est sans club pour la reprise

En quête d'un club, Anthony Racine garde la forme avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Une situation qu'il connaît que bien trop souvent depuis ses débuts professionnels mais à laquelle il ne s'habitue toujours pas.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pour la 7e fois en 11 saisons, Anthony Racine est sans club pour la reprise

Anthony Racine sous les couleurs du SCABB, la saison passée

Crédit photo : Laurent Peigue

Les étés se suivent et se ressemblent malheureusement pour Anthony Racine (1,90 m, 31 ans). L’arrière français – qui sort pourtant d’un bon exercice individuel avec le SCABB en Élite 2 (10,5 points en sortie de banc dont 37% à 3-points en 19 minutes de jeu) – rencontre encore et toujours des difficultés pour parapher un contrat durant l’intersaison.

Partenaire d’entraînement du Mans en août 2019, puis de Boulazac en août 2020, ou encore de Nancy en août 2021, le natif de La Genevraye (Seine-et-Marne) se maintient en forme, cette fois-ci, avec le BCM Gravelines-Dunkerque. « C’est la 7e fois en 11 ans de carrière que cela m’arrive, c’est répétitif », souffle-t-il. S’il reste ambitieux et motivé, Anthony Racine ne « s’habitue pas pour autant à cette situation, mais je reste debout ».

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Anthony Racine.jpg
Anthony RACINE
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 31 ans (11/01/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
10,3
#70
REB
1,9
#203
PD
1,2
#152

Mais alors, comment expliquer que régulièrement le joueur se retrouve, dans un premier temps, sur la liste des joueurs français au chômage ? « Ce n’est que mon point de vue mais le basket a évolué et aujourd’hui le fonctionnement n’est plus le même qu’il y a 10 ans. À une époque, il fallait attendre son heure, aujourd’hui la tendance a changé. Faire partie d’une génération entre deux époques n’est pas évident. Il n’y a qu’à regarder la liste des JFL sans club, lire certaines interviews de mes collègues publiées récemment. »

LIRE AUSSI

Anthony Racine se demande même comment faire pour continuer à mixer plaisir et ambitions personnelles dans un marché en constante évolution. « Mais mon discours n’a pas changé au fil des années. Je reste le même mort de faim et toujours passionné. Ce que je peux contrôler à cet instant précis, c’est de me tenir prêt pour signer quelque part, et surtout croire en mes valeurs. »

Parti l’an dernier à la découverte des Pays-Bas, avec Feyenoord, l’ancien joueur de l’ASA, de Denain, Blois ou encore Saint-Quentin, reste ouvert à une opportunité en Europe si aucune ne venait se présenter à lui, ici, en France.

