Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l’issue de la saison 2025-2026

Avant de retrouver le Caen BC avec le Stade rochelais, Gaetan Clerc (1,89 m, 34 ans) s’est livré dans Ouest-France sur son avenir sportif. À 34 ans, l’arrière, passé par une retraite sportive en cours de carrière avant de revenir et de participer à la montée du club maritime jusqu’en Betclic ELITE, admet être sur la fin du chemin. Sans annonce définitive, mais avec des mots forts.

PROFIL JOUEUR Gaetan CLERC Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 34 ans (13/01/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 5,1 #178 REB 2,2 #163 PD 2,7 #53

Un ancrage rare dans le basket moderne

Arrivé à La Rochelle sans projection à long terme, Gaëtan Clerc a trouvé en Charente-Maritime bien plus qu’un simple projet sportif. Dans les colonnes de Ouest-France, il explique pourquoi cette aventure s’est inscrite dans la durée : « En arrivant en Charente-Maritime, je ne savais pas du tout combien de temps j’allais rester. J’étais venu pour rejoindre un projet. Je suis arrivé au bon endroit pour ce dont j’avais besoin. »

Le joueur souligne aussi l’adéquation entre son profil et les attentes du club à l’époque : « Le club recherchait un joueur d’expérience pour encadrer les choses. Cela a matché entre nous, on avait des objectifs en commun. »

Au fil des saisons et des montées, l’histoire s’est élargie au-delà du parquet : « Je suis tombé amoureux de la ville, j’ai aussi rencontré une Rochelaise. […] Maintenant, j’y ai des attaches très fortes et je vais rester à La Rochelle après ma carrière. »

« Le corps et la tête fatiguent »

Déjà marqué par un premier arrêt en cours de carrière il y a une dizaine d’années, Gaëtan Clerc ne cache plus ses interrogations. Cette fois, la réflexion au sujet de la retraite sportive est plus posée, plus assumée : « J’y pense. Il y a d’ailleurs une décision qui va être prise rapidement. Je suis sur la fin quoi qu’il arrive. Le corps et la tête fatiguent. »

S’il continue de prendre du plaisir sur le terrain, certains signaux ne trompent plus l’ancien Caennais : « Je prends du plaisir à jouer mais il faut aussi reconnaître certains signes. Ils sont en train d’émerger. Je pense très fort à l’après-carrière. »

Dernières retrouvailles avec Caen ?

À l’approche d’une double confrontation face au Caen BC, club avec lequel il a marqué une partie de sa carrière, la question est inévitable. Gaëtan Clerc a conscience qu’il s’agit de la potentielle dernière double-confrontation avec le CBC : « On va dire que les probabilités sont élevées. »

Lors de la saison 2025-2026, le natif d’Écully évolue avec La Rochelle en ELITE 2. En championnat, il tourne à 5,1 points, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 13 matches. Son impact reste évident, pour celui qui a connu les montées en ELITE 2 et Betclic ELITE, mais aussi la redescente au printemps dernier.