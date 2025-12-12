Recherche
ELITE 2

Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l’issue de la saison 2025-2026

ELITE 2 - Gaëtan Clerc, figure du Stade rochelais depuis six saisons, a confié à Ouest-France réfléchir sérieusement à une fin de carrière à l’issue de l’exercice 2025-2026, avant des retrouvailles symboliques avec son ancien club de Caen.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l'issue de la saison 2025-2026

Gaëtan Clerc évoque sa possible fin de carrière à l’issue de la saison 2025-2026

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Avant de retrouver le Caen BC avec le Stade rochelais, Gaetan Clerc (1,89 m, 34 ans) s’est livré dans Ouest-France sur son avenir sportif. À 34 ans, l’arrière, passé par une retraite sportive en cours de carrière avant de revenir et de participer à la montée du club maritime jusqu’en Betclic ELITE, admet être sur la fin du chemin. Sans annonce définitive, mais avec des mots forts.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Gaetan Clerc.jpg
Gaetan CLERC
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 34 ans (13/01/1991)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
5,1
#178
REB
2,2
#163
PD
2,7
#53

Un ancrage rare dans le basket moderne

Arrivé à La Rochelle sans projection à long terme, Gaëtan Clerc a trouvé en Charente-Maritime bien plus qu’un simple projet sportif. Dans les colonnes de Ouest-France, il explique pourquoi cette aventure s’est inscrite dans la durée : « En arrivant en Charente-Maritime, je ne savais pas du tout combien de temps j’allais rester. J’étais venu pour rejoindre un projet. Je suis arrivé au bon endroit pour ce dont j’avais besoin. »

Le joueur souligne aussi l’adéquation entre son profil et les attentes du club à l’époque : « Le club recherchait un joueur d’expérience pour encadrer les choses. Cela a matché entre nous, on avait des objectifs en commun. »

Au fil des saisons et des montées, l’histoire s’est élargie au-delà du parquet : « Je suis tombé amoureux de la ville, j’ai aussi rencontré une Rochelaise. […] Maintenant, j’y ai des attaches très fortes et je vais rester à La Rochelle après ma carrière. »

« Le corps et la tête fatiguent »

Déjà marqué par un premier arrêt en cours de carrière il y a une dizaine d’années, Gaëtan Clerc ne cache plus ses interrogations. Cette fois, la réflexion au sujet de la retraite sportive est plus posée, plus assumée : « J’y pense. Il y a d’ailleurs une décision qui va être prise rapidement. Je suis sur la fin quoi qu’il arrive. Le corps et la tête fatiguent. »

S’il continue de prendre du plaisir sur le terrain, certains signaux ne trompent plus l’ancien Caennais : « Je prends du plaisir à jouer mais il faut aussi reconnaître certains signes. Ils sont en train d’émerger. Je pense très fort à l’après-carrière. »

Dernières retrouvailles avec Caen ?

À l’approche d’une double confrontation face au Caen BC, club avec lequel il a marqué une partie de sa carrière, la question est inévitable. Gaëtan Clerc a conscience qu’il s’agit de la potentielle dernière double-confrontation avec le CBC : « On va dire que les probabilités sont élevées. »

Lors de la saison 2025-2026, le natif d’Écully évolue avec La Rochelle en ELITE 2. En championnat, il tourne à 5,1 points, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 13 matches. Son impact reste évident, pour celui qui a connu les montées en ELITE 2 et Betclic ELITE, mais aussi la redescente au printemps dernier.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
bbd24
Un chouette joueur !
