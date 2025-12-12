Recherche
Betclic Élite

Cholet Basket diminué contre l’ASVEL ?

Betclic ELITE - Cholet Basket pourrait se présenter amoindri face à l’ASVEL, avec l’incertitude autour de Nathan De Sousa, touché à la cheville et très incertain pour la réception du coleader du championnat.
00h00
Nathan De Sousa est blessé à la cheville

Crédit photo : FIBA

Cholet Basket aborde un rendez-vous important face à l’ASVEL avec un doute majeur dans son effectif. Touché à la cheville le week-end dernier contre Limoges, Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) n’a pas pu s’entraîner de la semaine et reste incertain à quelques heures de la rencontre face au co-leader de Betclic ELITE, rapporte Ouest-France.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nathan De Sousa.jpg
Nathan DE SOUSA
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 22 ans (21/02/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,8
#38
REB
2,2
#125
PD
5,2
#11

Nathan De Sousa toujours très incertain

Sorti en fin de match samedi dernier face au Limoges CSP après s’être tordu la cheville, Nathan De Sousa n’avait pas pu participer aux trois dernières minutes d’une rencontre finalement remportée par Cholet Basket. Depuis, le meneur picard n’a pas repris l’entraînement collectif. Ce vendredi encore, il était pris en charge par le staff médical pendant que ses coéquipiers préparaient la venue de l’ASVEL.

Son coach Fabrice Lefrançois garde toutefois un mince espoir de voir son joueur tenir sa place. L’entraîneur de Cholet Basket croit encore à un éventuel retour sur le buzzer, mais l’incertitude demeure à l’approche de ce choc face à Villeurbanne, selon Ouest-France.

Aaron Towo-Nansi en solution de secours ?

Dans l’hypothèse d’un forfait de Nathan De Sousa, Cholet Basket pourrait confier le rôle de deuxième meneur à Aaron Towo-Nansi. À seulement 16 ans, le jeune joueur évoluerait alors derrière T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) dans la hiérarchie.

Une option qui rappelle un précédent récent. La saison dernière, le 3 novembre 2024, Cholet Basket s’était déplacé à Villeurbanne sans T.J. Campbell, alors blessé au pied. Soren Bracq, 17 ans à l’époque, avait saisi sa chance avec brio en inscrivant 14 points, guidant CB vers une victoire surprise (87-101). Une référence qui nourrit l’espoir choletais, même si le contexte reste différent.

Face à une ASVEL solide et en tête du championnat, Cholet Basket devra peut-être une nouvelle fois s’appuyer sur la jeunesse pour compenser une absence potentiellement lourde dans l’organisation du jeu.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
