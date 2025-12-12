L’Élan béarnais amoindri pour la réception de Blois

L’Élan béarnais reçoit Blois ce vendredi 12 décembre dans un choc de haut de tableau en Élite 2. Septième avec huit victoires pour cinq défaites, Pau-Lacq-Orthez espérait enchaîner après sa large victoire sur le parquet du SCABB. Mais l’équipe de Mickaël Hay devra composer sans deux éléments importants de sa rotation.

Un effectif diminué face au dauphin

Selon Jean Fauret de La République des Pyrénées, Marvin Clark et Bastien Pinault sont actuellement à l’arrêt et devraient être forfaits pour la réception de l’ADA Blois. L’ailier américain souffre des adducteurs, tandis que l’arrière français est touché par un état grippal.

Un double coup dur pour l’Élan béarnais, qui s’apprête à affronter le deuxième du championnat dans un contexte déjà exigeant. Face à une équipe blésoise solide et régulière depuis le début de saison, l’absence de deux joueurs capables d’apporter des points et de l’expérience pourrait peser lourd.

Marvin Clark (adducteurs) et Bastien Pinault (état grippal) à l'arrêt à @EBPLO et a priori forfaits ce vendredi pour la réception de @ADABloisBasket @ELITE2_officiel — Jean Fauret (@JeanFauret) December 11, 2025

Le forfait probable de Bastien Pinault

Bastien Pinault (1,95 m, 32 ans) est l’un des cadres offensifs de Pau-Lacq-Orthez cette saison. En Élite 2, l’arrière shooteur tourne à 12 points, 2,4 rebonds et 1,9 passe décisive en huit matchs.

Son état grippal l’empêche de tenir sa place ce vendredi, privant Mickaël Hay d’un scoreur fiable et d’un joueur habitué aux rendez-vous à enjeu.

Marvin Clark également sur la touche

Marvin Clark (2,01 m, 31 ans) est lui aussi annoncé forfait, touché aux adducteurs. En championnat, l’ailier américain compile 8,8 points, 3,2 rebonds et 1,8 passe décisive en treize rencontres d’Élite 2.

Son absence réduit encore les options sur les ailes pour l’Élan béarnais, qui devra trouver des solutions alternatives pour rivaliser avec la profondeur de banc blésoise.

Un test malgré tout après la victoire au SCABB

Malgré ces forfaits probables, Pau-Lacq-Orthez aborde cette rencontre avec confiance après sa large victoire sur le parquet du SCABB. Un succès au retour de la trêve internationale qui a fait du bien après un mois de novembre mitigé.

Face à Blois, l’Élan béarnais devra s’appuyer sur son collectif et sur l’énergie du Palais des Sports pour tenter de gagner et ainsi rester au contact du haut du classement d’Élite 2.