Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Après avoir pensé à arrêter le basket, Lois Gendrey retrouve la Nationale 1 !

Plus de deux ans après son dernier match dans la division, Lois Gendrey va rejouer ce vendredi soir en NM1 ! Relancé par une bon exercice 2024/25 à Marmande (NM2), après une saison blanche où il a songé à changer de voie, l'ancien meneur du Paris Basketball s'est engagé avec Poissy dans un rôle de pigiste médical.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après avoir pensé à arrêter le basket, Lois Gendrey retrouve la Nationale 1 !

De Marmande à Poissy, Lois Gendrey prend l’ascenseur

Crédit photo : Loic Wacziak - FFBB

Certains matchs ont plus de saveur que d’autres. Et pour Lois Gendrey (1,71 m, 25 ans), cela sera très certainement le cas ce vendredi soir lors d’un Poissy – Rennes qui marquera son retour en Nationale 1, près de 1 000 jours après sa dernière apparition dans la division.

Ainsi, le meneur de poche s’est engagé avec le Poissy Basket Association, où il tiendra le rôle de joker médical de Noa Calabre, absent depuis une sortie à 18 points le 21 novembre dernier…

« J’ai pensé à arrêter le basket ! » 

Une petite revanche personnelle pour Lois Gendrey, qui a songé à ranger définitivement les sneakers au placard au cœur de l’année 2024, alors en pleine saison blanche après sa première année professionnelle (6,2 points à 41% et 1,3 passe décisive en 2022/23 avec Cergy-Pontoise en NM1).

« J’ai pensé à arrêter le basket », nous confiait-il en avril dernier, au soir où sa revanche était la plus éclatante, lui qui avait brillé à l’AccorArena pour offrir le Trophée Coupe de France à Marmande (11 points et 7 passes décisives en finale contre Gravenchon). « Donc en être là aujourd’hui à gagner ce titre à Bercy, je ne peux être que content. C’est mon plus beau trophée. Mais je ne veux pas m’arrêter en si bon chemin. » 

LIRE AUSSI

Un doublé avec Marmande 

En persévérant, quitte à passer plusieurs mois sur la touche (tout en gardant la forme avec les Canonniers de Metz), le lutin formé entre Nancy, Blois, Monaco et Paris (où il a goûté à la Betclic ÉLITE à huit reprises en 2021/22) a réussi à ouvrir la porte qui lui était resté désespérément fermée l’an dernier : la Nationale 1.

Lois Gendrey, face à Hugo Besson, lors de son époque parisienne, en 2020/21 (photo : Lilian Bordron)

À l’époque, entre les projecteurs de Bercy, le doublé avec la Super Coupe « Sud Ouest » et la belle saison collective de Marmande, où il a tourné à 11,4 points de moyenne, il n’avait pas trop regretté d’être descendu en NM2. Reste juste à en faire la première étape de son retour vers les sommets…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
Poissy
Poissy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Toujours fanny, Éric Bartecheky se méfie de Dijon : « Une bête blessée peut être plus dangereuse »
NM1
00h00Après avoir pensé à arrêter le basket, Lois Gendrey retrouve la Nationale 1 !
NM1
00h00Augustinas Venckus fait son retour en France
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais amoindri pour la réception de Blois
Mehdy Ngouama a été libéré par l'ASVEL, après sa pige médicale
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL libère Mehdy Ngouama à l’issue de sa pige médicale
Nathan De Sousa est blessé à la cheville
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket diminué contre l’ASVEL ?
Antoine Eito reste à Boulazac jusqu'au 3 janvier
Betclic ELITE
00h00Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve
Gaëtan Clerc évoque sa possible fin de carrière à l'issue de la saison 2025-2026
ELITE 2
00h00Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l’issue de la saison 2025-2026
Angers a remporté 7 matches de suite
NM1
00h007 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A
ELITE 2
00h00Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0