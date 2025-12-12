Après avoir pensé à arrêter le basket, Lois Gendrey retrouve la Nationale 1 !

Certains matchs ont plus de saveur que d’autres. Et pour Lois Gendrey (1,71 m, 25 ans), cela sera très certainement le cas ce vendredi soir lors d’un Poissy – Rennes qui marquera son retour en Nationale 1, près de 1 000 jours après sa dernière apparition dans la division.

Ainsi, le meneur de poche s’est engagé avec le Poissy Basket Association, où il tiendra le rôle de joker médical de Noa Calabre, absent depuis une sortie à 18 points le 21 novembre dernier…

« J’ai pensé à arrêter le basket ! »

Une petite revanche personnelle pour Lois Gendrey, qui a songé à ranger définitivement les sneakers au placard au cœur de l’année 2024, alors en pleine saison blanche après sa première année professionnelle (6,2 points à 41% et 1,3 passe décisive en 2022/23 avec Cergy-Pontoise en NM1).

« J’ai pensé à arrêter le basket », nous confiait-il en avril dernier, au soir où sa revanche était la plus éclatante, lui qui avait brillé à l’AccorArena pour offrir le Trophée Coupe de France à Marmande (11 points et 7 passes décisives en finale contre Gravenchon). « Donc en être là aujourd’hui à gagner ce titre à Bercy, je ne peux être que content. C’est mon plus beau trophée. Mais je ne veux pas m’arrêter en si bon chemin. »

Un doublé avec Marmande

En persévérant, quitte à passer plusieurs mois sur la touche (tout en gardant la forme avec les Canonniers de Metz), le lutin formé entre Nancy, Blois, Monaco et Paris (où il a goûté à la Betclic ÉLITE à huit reprises en 2021/22) a réussi à ouvrir la porte qui lui était resté désespérément fermée l’an dernier : la Nationale 1.

À l’époque, entre les projecteurs de Bercy, le doublé avec la Super Coupe « Sud Ouest » et la belle saison collective de Marmande, où il a tourné à 11,4 points de moyenne, il n’avait pas trop regretté d’être descendu en NM2. Reste juste à en faire la première étape de son retour vers les sommets…