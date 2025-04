« Les petits branleurs » du BB Marmande écrivent l’histoire du club avec le Trophée Coupe de France !

Du haut de ses 59 ans, et de ses multiples pérégrinations, Gilles Versier a déjà connu beaucoup de choses. À moins de 30 ans, le technicien drômois coachait en Pro B, avec la Chorale de Roanne. Il a aussi été champion de France NM2 avec Cognac, a permis à l’USV Ré de monter de Nationale 3 en Nationale 2. Mais une finale à Bercy, ça non, il n’avait jamais connu…

Repêché de NM3 en juillet…

Et cela ne l’a visiblement pas laissé insensible au moment de s’exprimer en conférence de presse, le Trophée Coupe de France posé devant lui, toute son équipe alignée derrière. Presque ses enfants, lui « le paternaliste », comme il se décrit… « Mes joueurs, les petits branleurs, je les aime fort. Très, très fort. Ils ont fait plaisir à un vieux comme moi, au club, aux dirigeants et ça, c’est bien. Cette victoire, c’est l’histoire du club qui vient d’être écrite. Je ne leur dirais jamais assez merci. Merci, merci ! »

Une petite consécration pour le Beyssac Beaupuy Marmande, et un monde qui s’est complètement retourné en un an, depuis ce funeste printemps 2024, où le club du Lot-et-Garonne avait bien cru dire adieu à la Nationale 2, relégué sportivement en NM3. Cela n’avait pas empêché Gilles Versier de s’engager, puis la bonne nouvelle du repêchage était arrivée en juillet. « J’ai dit au président que l’on avait déjà fait une montée ! » Il va désormais pouvoir lui dire qu’il a écrit la première ligne du palmarès du BBM.

Un 21-0 dans le troisième quart, Monceau MVP

Pour s’offrir son tout premier titre, une semaine après son 30e anniversaire, le club marmandais a dû avoir recours à une fantastique seconde mi-temps pour définitivement décrocher Gravenchon, battu une seconde année d’affilée à Bercy (après Fougères). Bien en contrôle à la 24e minute, l’équipe normande a vu une tornade s’abattre sur elle dans le troisième quart-temps avec un terrible 0-21, de 46-37 à 46-58. Le tournant du match, forcément.

« C’est la défense qui a été le tournant », pointe Emmanuel Monceau, préféré à son coéquipier Momar Seck (18 points à 9/20 et 13 rebonds) pour le trophée MVP du match (8 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 20 d’évaluation). « C’est ce qui nous a permis de revenir et ensuite de passer devant. » Car oui, en 2025, c’est bien toujours la défense qui permet de gagner des trophées. Et tant pis s’il a fallu attendre le milieu de la seconde mi-temps pour élever le curseur. C’est aussi ça de devoir gérer « des petits branleurs »…

À Bercy,