Deux arbitres français officieront à l’EuroBasket 2025

À un peu moins d’un mois de l’EuroBasket masculin 2025, la FIBA a dévoilé la liste des officiels désignés sur la compétition. Parmi eux, l’on retrouve deux Français : Yohann Rosso et Nicolas Maestre. Les deux officiels tricolores intègrent ainsi un groupe de 45 arbitres au total (issus de 28 fédérations nationales différentes), désignés pour officier sur l’ensemble de la compétition.

L’EuroBasket masculin 2025 se déroulera du 27 août au 14 septembre 2025 à Chypre, en Finlande, en Pologne et en Lettonie. L’équipe de France jouera sa phase de groupes à Katowice, où elle affrontera l’un des hôtes, la Pologne, ainsi que l’Islande, la Slovénie, la Belgique et Israël.

The list of referees selected for FIBA #EuroBasket 2025 has been announced.https://t.co/uti61MuEQ3

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 1, 2025