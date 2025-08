Daulton Hommes s’ajoute à la liste des prolongations au Paris Basketball

De l’ensemble de l’effectif 2024-2025 du Paris Basketball, seuls Nadir Hifi, Yakuba Ouattara, Sébastien Herrera et Enzo Shahrvin étaient les rescapés jusqu’à ce 1er août. Mais un cinquième membre de l’escadron de la saison de la découverte de l’EuroLeague sera également présent en 2025-2026. En effet, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de l’ailier américain Daulton Hommes (2,04 m, 29 ans).

DC IS BACK HOME ‼️🏠 Nous sommes très heureux de vous annoncer que @dchommes sera à nouveau parisien la saison prochaine 🖤❤️💙 LET’S GO 🫡 pic.twitter.com/HOwDezSNYB — Paris Basketball (@ParisBasketball) August 1, 2025

Prolongé grâce à sa série contre Monaco

Avec également les assistants Julius Thomas et Bienvenu Kindoki, Daulton Hommes va donc faire partie des meubles du vestiaire parisien, et ce malgré son faible vécu parisien. Arrivé à l’intersaison 2024 après une saison quasi-blanche à Trento (genou), un certain flou a longtemps entouré le cas du joueur américain à Paris. Absent de la présaison pour une blessure à la jambe, il est seulement revenu à l’entraînement en début d’année 2025, disputant son premier match avec son nouveau club le 1er février, à l’occasion d’un derby contre Nanterre.

Encore régulièrement embêté par quelques soucis physiques (la main en mars), Daulton Hommes a cependant su prouver sa valeur sur la fin de la saison. S’il n’a pris part qu’à six rencontres d’EuroLeague, l’ancien joueur de Baskonia s’est révélé précieux dans le sprint final pour aller chercher le premier titre de champion de France du club. Lors des cinq matchs contre l’AS Monaco, le natif de Bellingham a tourné à 6,6 points et 4,6 rebonds en 12 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Daulton HOMMES Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 29 ans (04/07/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,3 #146 REB 3,4 #82 PD 0,7 #172

Ainsi, après cette saison du retour, Daulton Hommes espère désormais livrer un exercice plein avec le Paris Basketball, au sein d’un effectif où il pourrait prendre une plus large place sur les ailes avec le départ de Tyson Ward, Collin Malcolm ou encore Bandja Sy. Même si l’équipe de David Kahn s’est bien renforcée sur cette position, avec notamment les arrivées de Amath Mbaye, Derek Willis ou encore Allan Dokossi.

L’effectif du Paris Basketball pour la saison 2025-2026 :

Meneurs : Justin Robinson, un deuxième meneur et Ilian Moungala

Justin Robinson, un deuxième meneur et Ilian Moungala Arrières : Nadir Hifi, Joël Ayayi et Sebastian Herrara

Nadir Hifi, Joël Ayayi et Sebastian Herrara Ailiers : Lamar Stevens, Jeremy Morgan et Yakuba Ouattara

Lamar Stevens, Jeremy Morgan et Yakuba Ouattara Ailier-forts : Daulton Hommes, Amath Mbaye, Derek Willis, Allan Dokossi et Léopold Cavalière

Daulton Hommes, Amath Mbaye, Derek Willis, Allan Dokossi et Léopold Cavalière Pivots : Ismaël Bako, Mohamed Faye et Enzo Shahrvin

