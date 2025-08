5 milliards, un yacht à Saint-Tropez et une photo virale : LeBron enflamme la toile et fait trembler la NBA en plein été

Il y a quelques jours, une photo postée sur Instagram a enflammé les réseaux sociaux et alimenté toutes les spéculations. Misko Raznatovic, l’un des agents les plus puissants d’Europe et découvreur de Nikola Jokic, posait aux côtés de LeBron James et de son manager Maverick Carter sur un yacht au large de Saint-Tropez. Le commentaire accompagnant le cliché était digne d’une bande-annonce hollywoodienne : « L’été 2025 est le moment parfait pour faire de grands projets pour automne 2026. »

Naturellement, les théories les plus folles ont circulé. Certains y ont vu l’annonce d’une arrivée surprise de Jokic aux Los Angeles Lakers, d’autres imaginaient LeBron James finir sa carrière aux Denver Nuggets. Mais la réalité est tout autre et bien plus ambitieuse.

REPORT: LeBron James, Maverick Carter and Nikola Jokic’s agent, Misko Raznatovic, met in Saint-Tropez last week to discuss a new international basketball league being formed. • 6 men’s and 6 women’s teams

• Touring format (like LIV Golf/F1)

• Full-time responsibility — NBA… pic.twitter.com/vydRtosz1k — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 31, 2025

Une ligue internationale inspirée de la Formule 1

Selon Front-Office Sports, cette rencontre n’avait rien à voir avec les destinations futures des deux superstars NBA.

Il s’agissait en réalité de discussions autour d’un projet ambitieux : une ligue internationale de basketball que Maverick Carter souhaite lancer.

Dévoilé en janvier par Bloomberg, le projet vise à lever 5 milliards de dollars pour créer une ligue de basketball inspirée de la Formule 1. Douze équipes, 6 masculines et 6 féminines, s’affronteraient dans huit villes du monde, avec des étapes de deux semaines. Singapour ferait partie des villes ciblées.

Dans ce contexte, Maverick Carter a sollicité Misko Raznatovic. Fort de son réseau en Europe via BeoBasket et le KK Mega Basket, l’agent serbe jouerait un rôle clé dans le recrutement de talents pour cette ligue fermée aux autres compétitions.

Reste désormais à finaliser le financement de ce projet révolutionnaire et à convaincre les stars mondiales du basketball de rejoindre cette aventure, alors que la NBA planche de son côté sur la création de sa propre ligue européenne. À noter qu’en janvier, LeBron James n’était pas encore impliqué dans le projet. Les choses ont peut-être évolué depuis cette rencontre estivale à Saint-Tropez.