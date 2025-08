L’Élan Béarnais fait passer pro un jeune ailier de son centre de formation

Teddy Riskwait passe professionnel à l’Élan Béarnais. Le club palois a annoncé la signature d’un premier contrat pro pour son jeune ailier de 20 ans, qui intègrera ainsi l’effectif pour l’exercice 2025-2026 en ELITE 2.

Un 3e Béarnais dans l’effectif

Teddy Riskwait (1,95 m, 20 ans) a fait ses premiers pas chez les professionnels avec l’Élan Béarnais en 2025. Il a d’abord joué une dizaine de minutes de jeu contre futur champion de France en titre, Paris, à l’occasion de la Coupe de France le 7 janvier dernier. Il a ensuite pu disputer deux matchs d’ELITE, contre Caen fin janvier et Orléans en avril. En parallèle, l’ailier a été l’un des leaders de l’équipe Espoirs, tournant à plus de 11 points à 45% aux tirs et 11 rebonds de moyenne en 29 minutes de jeu sur 17 matchs.

« Teddy a énormément progressé l’an dernier au contact du groupe professionnel à l’entrainement », souligne l’entraîneur palois, Mickaël Hay, dans le communiqué du club. « Il est à l’écoute, discipliné, et montre chaque jour sa volonté d’apprendre. Il va pouvoir continuer à se développer cette saison en intégrant pleinement le collectif. »

Natif de Garlin dans le Béarn, Teddy Riskwait est ainsi le 11e élément de l’effectif de l’Élan Béarnais pour la saison 2025-2026 en ELITE 2.