Le Cannet s’offre deux belles références des parquets français, Gédeon Pitard et Ron Anderson Jr.

Le Cannet va pouvoir bénéficier d’une belle dose d’expérience pour la saison 2025-2026 en NM2. Le club azuréen a en effet annoncé les signatures du meneur Gédéon Pitard et de l’intérieur Ron Anderson Jr. Tous deux âgés de 36 ans, ils sont de solides références du circuit français.





Double projet pour Pitard

Le premier nommé a décidé de rejoindre Le Cannet pour un double projet. Après une dernière saison en NM1 à Saint-Vallier, Gedeon Pitard (1,88 m, 36 ans) descend encore d’un échelon en NM2 avec Le Cannet, où il passera en parallèle un diplôme d’entraîneur. Longtemps joueur du Havre à ses débuts (2008 à 2015), l’international camerounais a également joué au Mans, à l’Élan Chalon et à Champagne Basket en première division, avant de connaître l’ÉLITE 2 avec Antibes à partir de 2019.

9e club en France pour Anderson Jr.

Ron Anderson Jr. (2,04 m, 35 ans) ne va lui pas découvrir la NM2 avec Le Cannet. C’est lors de la dernière saison que le pivot américain a connu pour la première fois cette saison, avec le TOAC (plus de 12 points de moyenne). Présent en France depuis dix ans (Toulouse, Quimper, Loon-Plage, La Rochelle, Poitiers, Rueil, Berck), le fils du légendaire Ron Anderson (ancien joueur NBA et du championnat de France) est désormais franco-américain. « Il était important pour moi d’obtenir la double nationalité, comme ma fille », nous expliquait-il en avril dernier. « Mon père, qui vit en France depuis plus de 20 ans, n’a jamais obtenu sa double nationalité. Il était donc important pour moi d’accomplir quelque chose qu’il n’a pas pu faire. Cela témoigne de mon engagement envers la République française et de ma compréhension des aspects culturels du pays. »