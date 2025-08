L’Étoile Rouge de Belgrade fait venir en Europe un ancien coéquipier de Victor Wembanyama

C’est désormais officiel : Devonte’ Graham évoluera en EuroLeague lors de la saison 2025-2026 après avoir signé un contrat d’un an avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Le combo-guard américain constitue un renfort majeur pour l’entraîneur Giannis Sfairopoulos s’il parvient à bien s’adapter au jeu européen, lui qui n’a connu que la NBA et la G-League dans sa carrière.

Амерички бек Девонте Грејем потписао је у петак уговор са нашим клубом и представљаће огромно појачање за КК Црвена звезда Меридианбет у такмичарској сезони 2025-2026! 🔴⚪️

Welcome to red and white family!#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/HHYMpPs9jy

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 1, 2025