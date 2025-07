La NBA officiellement de retour à Paris, 6 dates en Europe annoncées !

Six mois après les derniers Paris Games opposant les Spurs de Victor Wembanyama et Sidy Cissoko aux futurs finalistes de play-offs des Indiana Pacers, la NBA a annoncé son retour en Europe dès 2026, pour six dates sur les trois prochaines années, dont deux à Paris.

Europe, get ready! ✈️🌍

The NBA will host SIX regular-season games in Europe over the next three years, with games to come in Berlin and London (2026), Manchester and Paris (2027) and Berlin and Paris (2028).

July 30, 2025