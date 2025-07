Andre Roberson quitte l’ASVEL pour le Zénith Saint-Pétersbourg

Andre Roberson (2,01 m, 33 ans) ne portera plus les couleurs de l’ASVEL. Après une saison où il a relancé sa carrière sur le Vieux Continent, l’ancien ailier du Oklahoma City Thunder a fait le choix de s’engager avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

Andre Roberson is moving from ASVEL to Zenit Saint Petersburg, a club is set to announce soon.

