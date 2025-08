Thomas Heurtel bientôt en Grèce ?

Troisième du championnat grec et de la Ligue des Champions (BCL) en 2024-2025, l’AEK Athènes ambitionne de se rapprocher encore davantage du sommet à l’aube d’une saison qui s’annonce relevée. Pour cela, le club de la capitale grecque veut se renforcer significativement, notamment sur les postes extérieurs.

Après avoir entamé des discussions avec le meneur américano-mexicain Alex Perez, le club athénien cible également Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans), joueur d’expérience reconnu pour sa créativité et son leadership. Selon Athletiko, cette piste est jugée complexe, mais les dirigeants de l’AEK, à commencer par le propriétaire Makis Angelopoulos, sont prêts à faire des efforts financiers pour convaincre l’Agathois.

Après plusieurs mois sans club, Thomas Heurtel avait effectué un retour en Liga Endesa au printemps dernier avec la Corogne. En 8 matchs, il a tourné à 12,5 points et 9 passes décisives de moyenne, montrant qu’il n’avait rien perdu de sa vista même s’il a fait l’objet de critiques de la part de la direction du club galicien, relégué en deuxième division. Passé par les plus grands clubs européens, l’ex-international français reste une référence à son poste.

AEK BC is monitoring the case of Thoma Heurtel for the 2025-26 season, according to @athletiko_gr source. #aekbc #aek https://t.co/tdd5PMaQlp

— Christos Tsaltas (@Tsaltas46) July 31, 2025