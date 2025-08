150 millions et une clause verrouillée : les Knicks ne veulent pas qu’on touche à Bridges

Les New York Knicks sécurisent l’un de leurs éléments clés pour les années à venir. Mikal Bridges a accepté une extension de contrat de quatre ans pour 150 millions de dollars, selon ses agents Sam Goldfeder et Jordan Gertler d’Excel Sports Management, qui ont confirmé l’information à Shams Charania d’ESPN.

