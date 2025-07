NBA Europe 2026 : Magic et Grizzlies s’affronteront à Berlin et Londres

La NBA a officialisé mercredi son ambitieux programme européen pour les trois prochaines saisons. Six matchs de saison régulière seront disputés sur le Vieux Continent, débutant par une double confrontation entre Orlando Magic et Memphis Grizzlies en janvier 2026.

Les deux franchises s’affronteront à Berlin le 15 janvier 2026, puis à Londres le 18. Ce sera une première pour la NBA, avec deux matchs dans deux capitales européennes la même semaine.

Le match de Berlin sera le 14ᵉ disputé en Allemagne depuis 1984, mais le premier de saison régulière dans le pays. Cette rencontre servira de retour aux sources pour Franz Wagner et Moritz Wagner, les deux frères allemands d’Orlando Magic qui évoluent également en équipe nationale.

« L’annonce des matchs NBA pour les trois prochaines saisons en Europe reflète l’engouement croissant en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans la région », a déclaré George Aivazoglou, directeur général NBA Europe-Moyen-Orient. Le match de Londres sera le 10ᵉ disputé dans la capitale, confirmant l’ancrage de la NBA outre-Manche.

Europe, get ready! ✈️🌍

The NBA will host SIX regular-season games in Europe over the next three years, with games to come in Berlin and London (2026), Manchester and Paris (2027) and Berlin and Paris (2028).

🗞️ https://t.co/4NoauGQOj7 pic.twitter.com/jn5vPeYxWs

— NBA (@NBA) July 30, 2025