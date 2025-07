Arrestation à Miami : un ex-joueur NBA poursuivi pour dettes de jeu

L’été NBA réserve parfois des surprises désagréables. Marcus Morris, ancien ailier passé par de nombreuses franchises dont le Heat, les Celtics et les Clippers, a été arrêté à l’aéroport de Miami ce dimanche. TMZ a révélé cette arrestation qui fait suite à l’émission d’un mandat dans un autre État pour des questions de fraude présumée.

L’ancien joueur, éloigné des parquets depuis qu’il a été coupé par les Knicks en début de saison dernière pour permettre l’arrivéhttps://twitter.com/thenbacentel/status/1949630044994777214?s=42e de Karl-Anthony Towns, se retrouve une nouvelle fois dans la colonne des faits divers. Cette arrestation intervient alors qu’il multipliait les apparitions télévisées cette saison, n’hésitant pas à donner des avis controversés sur le Thunder ou Nikola Jokic.

BREAKING: Marcus Morris Sr. has been robbing NBA teams of millions for years — now finally facing charges of fraud.

(Via @TMZ_Sports) pic.twitter.com/H26kKJstcH

— NBACentel (@TheNBACentel) July 28, 2025