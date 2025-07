Le Bayern Munich attire un arrière du Real Madrid

Remplacé par le Français Théo Maledon dans l’effectif du Real Madrid, Xavier Rathan-Mayes (1,93 m, 31 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Le combo-guard canadien de 31 ans a signé un contrat d’un an, assorti d’une option pour une seconde saison, avec le Bayern Munich, champion en titre de Bundesliga.

Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid, Xavier Rathan-Mayes n’y a pas trouvé de stabilité. Utilisé en moyenne 12 minutes par match pour 5,3 points en EuroLeague, il n’a pas été conservé. Le club madrilène a préféré miser sur Théo Maledon, plus jeune et formé en France. De son côté, le natif de Toronto rebondit donc en Bavière, où il retrouvera Gordon Herbert, qu’il a côtoyé avec l’équipe nationale du Canada.

« J’ai suivi ce que le Bayern construisait depuis un ou deux ans, et j’ai vraiment voulu en faire partie. J’ai eu de nombreux échanges avec le coach Herbert, donc ça a été une décision facile à prendre », a déclaré l’ancien joueur de Florida State. « Je veux prouver que je suis un joueur de haut niveau, capable d’impacter des deux côtés du terrain. »

Welcome to Munich! 👋 We are signing the Canadian guard Xavier Rathan-Mayes from Real Madrid: https://t.co/TW31vhl7KX#FCBB @xrm_22 @EuroLeague

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 29, 2025