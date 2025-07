Camille Jean, première recrue du Pays Salonais Basket pour la NM1

Camille Jean (1,88 m, 22 ans) rejoint le Pays Salonais Basket 13 pour la saison 2025-2026. Premier renfort officialisé depuis la montée du club en Nationale 1, le meneur arrive de Toulouse, où il a réalisé une saison solide. Avec ce recrutement, les Tigers entament leur campagne de renforcement en vue d’un championnat plus exigeant.

PROFIL JOUEUR Camille JEAN Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 22 ans (05/10/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 9,9 #109 REB 3,3 #148 PD 4,2 #30

Camille Jean, un meneur complet pour la Nationale 1

Sorti d’une belle saison 2024-2025 à Toulouse en NM1 (9,9 points, 3,3 rebonds, 4,2 passes et 1,1 interception de moyenne), Camille Jean apportera sa polyvalence et son QI basket au groupe dirigé par Sébastien Chérasse. Ce dernier a salué l’arrivée d’un joueur capable d’impacter des deux côtés du terrain : « Camille est un joueur complet. Très solide défensivement, capable de défendre dur sur l’homme, c’est aussi un excellent organisateur et créateur. Il excelle dans le tir intermédiaire. »

Un profil structurant pour l’équipe, qui s’inscrit dans la philosophie collective prônée par le club depuis plusieurs saisons.

Un noyau solide conservé

Le PSB13 a également annoncé les prolongations de plusieurs cadres. À commencer par Doudou Gueye, précieux au poste 4 (11 points par match en 2024-2025), prolongé pour renforcer l’assise défensive : « Doudou incarne l’esprit de combat que nous voulons au sein de notre équipe. »

Le capitaine Thomas Laurent, leader vocal et artilleur à 3-points, poursuit aussi l’aventure. « C’est un compétiteur acharné, un relais essentiel entre le staff et l’équipe », a souligné Chérasse.

Alexandre Fanchini et Cameron Valcy (1,94 m, 21 ans), deux joueurs en pleine progression, restent également au club. Le premier s’est illustré à la mène, le second par ses qualités athlétiques.

Plusieurs départs pour chercher plus de responsabilités

Trois joueurs quittent toutefois le navire : Mathys Kavazian, Louis Galbrun et Wali Bouçague. Tous s’en vont avec les encouragements du club, dans l’optique de prendre davantage de responsabilités ailleurs. Bouçague, 20 ans et déjà trois saisons en Nationale 2, est vu comme un potentiel retour à moyen terme : « C’est un véritable exemple pour les jeunes du club », a indiqué le staff.

Le PSB13 trace sa route vers la NM1

Avec cette première recrue et la stabilité d’un noyau solide, le Pays Salonais Basket prépare son arrivée en Nationale 1 avec ambition et cohérence. D’autres mouvements sont à prévoir dans les prochaines semaines pour bâtir une équipe capable de rivaliser au troisième échelon national.