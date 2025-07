Nikola Vucevic vers une libération plutôt qu’un transfert chez les Bulls !

Nikola Vucevic pourrait bien quitter Chicago d’une manière inattendue. Alors que les Bulls tentent d’échanger leur pivot All-Star depuis des mois, l’absence d’offres attractives pousse la franchise de l’Illinois à envisager une libération pure et simple du joueur monténégrin.

La situation du vétéran de 33 ans illustre parfaitement les difficultés de reconstruction des Bulls. Dernier survivant de l’équipe qui devait ramener Chicago vers les sommets, Vucevic a vu partir tous ses anciens coéquipiers : DeMar DeRozan à Sacramento, Zach LaVine transféré également, et Lonzo Ball vers Cleveland. Même Evan Fournier, son ancien compère du Magic, s’est récemment moqué de lui sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il savait que Nikola était « fatigué de jouer la lottery ».

Vucevic's time in Chicago could end without a trade ❌ More about it: https://t.co/zxL4lnmHwT pic.twitter.com/0fNiV8xvaF — BasketNews (@BasketNews_com) July 29, 2025

Un profil qui ne colle plus avec la nouvelle philosophie des Bulls

Malgré des statistiques solides la saison dernière (18,5 points, 10,1 rebonds, 53% au tir et 40% à 3-points), Vucevic ne trouve pas preneur. Selon Jake Fischer, les Bulls n’ont trouvé aucune contrepartie intéressante lors de la dernière trade deadline, et la situation reste identique cet été.

Le pivot de 21,4 millions de dollars ne correspond plus à la nouvelle philosophie de jeu rapide adoptée par Chicago. L’équipe mise désormais sur de jeunes athlètes, et un joueur plus rapide et vertical compléterait mieux le cinq majeur actuel. Avec seulement Zach Collins et Jalen Smith comme autres intérieurs dans l’effectif, les Bulls préfèrent éviter de récupérer de mauvais contrats dans un éventuel échange.

Cette rumeur de libération pourrait paradoxalement compliquer encore davantage un transfert, certaines franchises préférant attendre patiemment son « licenciement » pour le récupérer à moindre coût. Des équipes comme les Golden State Warriors pourraient bien se frotter les mains à cette perspective.

Pour Vucevic, qui n’a plus joué les playoffs depuis la saison 2021-2022, cette situation marque peut-être la fin d’un chapitre difficile à Chicago et l’opportunité de rejoindre une équipe plus compétitive pour relancer sa carrière.