Chris Paul récupère un numéro mythique grâce à Bradley Beal

De retour chez les Clippers pour ce qui s’annonce comme sa dernière saison NBA, Chris Paul a pu récupérer son numéro de prédilection, le 3. Une situation qui aurait pu créer des tensions avec Bradley Beal, lui aussi habitué à porter ce numéro tout au long de sa carrière, mais qui s’est finalement résolue par un beau geste de fair-play.

Chris Paul (@CP3) will wear No. 3 for the #Clippers. Number last worn by himself in 2017. #NBA pic.twitter.com/aJ1VTn9yS0 — Etienne Catalan (@EtienneCatalan) July 22, 2025

Un geste de respect de Bradley Beal envers la légende

La question du numéro 3 se posait légitimement aux Clippers. Chris Paul l’avait porté entre 2011 et 2017 lors de l’ère Lob City, tandis que Bradley Beal n’a connu aucun autre numéro depuis 2012, que ce soit à Washington ou à Phoenix. Mais selon Lawrence Frank, président des opérations basket de la franchise, le débat n’a pas eu lieu.

« Il a porté le numéro 3 durant toute sa carrière et je crois qu’il a inscrit plus de 17 000 points avec », a rappelé Frank à propos de Beal. « Mais il sait aussi ce que représente ce numéro pour Chris, il y a une raison pour laquelle on le surnomme ‘CP3’. Dès qu’il a entendu qu’il y avait une possibilité pour que Chris revienne, il a dit qu’il voulait lui donner le numéro. Je ne crois même pas que Chris était au courant, mais c’est génial que Brad ait eu un geste aussi fort. »

Un numéro promis au retrait

Depuis le départ de Chris Paul en 2017, aucun joueur n’a porté le numéro 3 à Los Angeles. Une fois que le Point God aura annoncé sa retraite, probablement en 2026, ce numéro devrait être rapidement retiré par les Clippers. Ce serait une première historique pour la franchise, qui n’a jamais retiré de maillot jusqu’à présent.

L’arrivée de Paul dans un rôle de remplaçant a été validée par les leaders de l’équipe, notamment James Harden, son ancien coéquipier aux Rockets. « En discutant avec James et Kawhi, ils m’ont tous les deux dit que Chris serait le meilleur joueur pour ce rôle », a confié Frank. « James est concentré sur la victoire, Chris et lui ont évidemment déjà joué ensemble à Houston et ils n’étaient qu’à un match des Finales. »

Cette belle histoire illustre parfaitement l’esprit de camaraderie qui règne chez les Clippers, où Chris Paul espère décrocher le titre qui lui a échappé tout au long de sa carrière légendaire.