Josh Okogie rejoint les Houston Rockets pour un an !

Les Houston Rockets continuent de bâtir un effectif impressionnant pour la saison 2025-2026. Après les arrivées retentissantes de Kevin Durant, Dorian Finney-Smith et Clint Capela, la franchise texane vient d’officialiser la signature de Josh Okogie pour un contrat d’un an d’une valeur de 3,1 millions de dollars.

Libre depuis sa libération par les Hornets, l’arrière de 26 ans rejoint les Rockets, qui misent sur sa défense reconnue.

Free agent forward Josh Okogie has agreed to a one-year, $3.1 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Okogie enters his 8th NBA season and gives the Rockets another active wing defender who has averaged 6.3 points over 416 games. pic.twitter.com/RazV3afZq1

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2025