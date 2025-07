Comme Damian Lillard, ces stars NBA sont revenues dans leur franchise de cœur

Damian Lillard a officialisé son retour aux Portland Trail Blazers avec un contrat de trois ans pour 42 millions de dollars. Après avoir passé ses 11 premières saisons NBA dans l’Oregon, le meneur de 35 ans retrouve la franchise où il détient le record de points marqués avec 19 376 unités. Portland l’avait échangé aux Milwaukee Bucks avant la saison 2023-2024, où il a tourné à 24,6 points, 7,0 passes et 4,6 rebonds de moyenne sur deux saisons.

La blessure au tendon d’Achille subie lors du premier tour des playoffs 2025 avait marqué un tournant. Milwaukee a libéré Lillard en juillet pour pouvoir signer Myles Turner, ouvrant la voie à ce retour aux sources tant espéré par les fans des Blazers.

LeBron James, le modèle du retour triomphal

Dame n’est pas le premier à vivre cette seconde chance. LeBron James reste la référence en matière de comeback réussi. Après sept saisons à Cleveland (2003-2010), le King avait quitté les Cavaliers pour Miami lors de la fameuse Decision. Quatre ans plus tard, il annonçait son retour dans un essai retentissant, promettant d’apporter un titre à sa ville natale.

Mission accomplie en 2016 face aux Golden State Warriors, dans l’une des Finales les plus mémorables de l’histoire NBA. James avait ainsi effacé la déception de son départ médiatisé et réconcilié toute une ville avec son enfant prodige.

PROFIL JOUEUR Damian LILLARD Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 35 ans (15/07/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 24 #23 REB 4,6 #148 PD 6,9 #15

Des légendes revenues finir l’histoire

Dwyane Wade a également vécu ce scénario à Miami. Après 13 saisons avec le Heat et trois titres NBA, Flash avait rejoint Chicago en 2016 avant un bref passage à Cleveland. Son retour en Floride en février 2018 lui a permis de terminer sa carrière en héros, dans le rôle de sixième homme face à un public totalement acquis.

Kevin Garnett a choisi une approche similaire avec Minnesota. Après avoir remporté son titre à Boston en 2008, KG est revenu chez les Timberwolves en 2015 pour transmettre son expérience aux jeunes Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins. Le seul MVP de l’histoire de la franchise a ainsi bouclé la boucle là où tout avait commencé.

Allen Iverson, autre légende des années 2000, avait également retrouvé Philadelphie en 2009 après des passages à Denver, Detroit et Memphis. The Answer n’a disputé que 25 matchs, mais l’accueil du public des Sixers avait rappelé l’amour indéfectible entre un joueur et sa ville.

Ces retours prouvent que certaines histoires d’amour entre joueurs et franchises transcendent les aspects purement sportifs ou économiques, créant des liens émotionnels durables qui résistent au temps et aux transferts.