Pablo Laso nommé entraîneur de l’Anadolu Efes jusqu’en 2027

L’Anadolu Efes Istanbul a officialisé samedi la nomination de Pablo Laso au poste d’entraîneur principal. Le technicien espagnol de 58 ans s’engage jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 et prend les rênes d’une équipe en difficulté cette saison.

Plusieurs médias avaient révélé les négociations avancées entre les parties, avant que Laso ne soit qualifié comme nouvel entraîneur sur la liste officielle du championnat national ce vendredi. L’annonce officielle est intervenue ce samedi.

Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 – 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık. Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025

Un retour en EuroLeague pour relancer l’Anadolu Efes

Pablo Laso effectue son retour en EuroLeague après avoir dirigé le Real Madrid, le Bayern Munich et Baskonia. Son passage le plus marquant reste sa longue collaboration avec Los Blancos entre 2011 et 2022, couronnée par deux titres européens en 2015 et 2018. Ses dernières expériences se sont limitées à une saison chacune : Bayern en 2023-2024 et Baskonia en 2024-2025.

L’équipe stambouliote avait licencié Igor Kokoskov fin novembre, quelques mois seulement après l’avoir nommé en juillet. Rado Trifunovic, 52 ans, avait pris l’intérim et dirigé l’Anadolu Efes lors des derniers matchs de l’EuroLeague 2025-2026 et du championnat turc.

Le défi s’annonce de taille pour Laso. L’Anadolu Efes affiche un bilan décevant de 5 victoires pour 10 défaites en EuroLeague, pointant à 3,5 matchs de la zone de play-in, à quatre matchs du top 6 qualificatif direct pour les playoffs 2026, et à 5,5 matchs du leader, l’Hapoel Tel-Aviv. L’équipe se déplacera à Kaunas mercredi pour affronter le Zalgiris, puis recevra Dubaï vendredi.

En championnat turc, l’Anadolu Efes (6-4) accuse quatre matchs de retard sur le leader Besiktas et affrontera dimanche le Fenerbahce dans le derby stambouliote. Une première échéance importante pour mesurer l’impact immédiat du nouveau coach espagnol, qui pourra s’appuyer sur quatre joueurs français, dont son ancien pivot du Real, Vincent Poirier, qui vient juste de reprendre la compétition après plus de trois mois d’arrêt.