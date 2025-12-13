La LNB refuse de qualifier de Cory Joseph en Betclic ÉLITE : l’AS Monaco fait appel

Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) vit des débuts très compliqués avec l’AS Monaco. Déjà privé d’EuroLeague en raison d’une sanction de l’instance européenne, le meneur canadien s’est vu refuser ce vendredi sa qualification en Betclic ÉLITE par la Ligue nationale de basket (LNB). Le club de la Principauté a immédiatement réagi en annonçant faire appel de cette décision.

Un refus lié à des obligations financières non respectées

Réunie ce vendredi, la commission d’homologation et de qualification de la LNB a décidé de refuser la qualification de Cory Joseph. Dans son communiqué, l’instance explique que « le club ne s’est pas acquitté de ses obligations financières auprès de la LNB », conformément à l’article 77.2 de ses règlements.

Selon L’Équipe, les dettes échues de l’AS Monaco auprès de la Ligue avoisineraient les 500 000 euros. Une situation administrative qui empêche donc, à ce stade, l’alignement du meneur canadien en championnat.

Dans la foulée de cette annonce, le club monégasque a communiqué sur ses réseaux sociaux : « Suite à la décision de la Ligue Nationale de Basket de refuser la qualification de Cory Joseph en Betclic Élite, le club de l’AS Monaco Basketball a décidé de faire appel. »

📝 Communiqué Officiel Suite à la décision de la Ligue Nationale de Basket de refuser la qualification de Cory Joseph en Betclic Elite, le club de l’AS Monaco Basketball a décidé de faire appel. pic.twitter.com/ZvQEBmmgqD — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 12, 2025

Un dossier déjà bloqué en EuroLeague

Cette décision de la LNB intervient dans un contexte déjà très tendu pour la Roca Team sur le plan réglementaire. Le 27 novembre dernier, l’EuroLeague avait confirmé une interdiction de recrutement à l’encontre de Monaco, « pour infraction aux articles […] relatifs à des impayés, (à un) défaut de transmission de la documentation requise et (un) manque de coopération ».

Conséquence directe : Cory Joseph ne peut pas non plus évoluer sur la scène européenne sous le maillot monégasque, malgré son arrivée récente au sein de l’effectif.

PROFIL JOUEUR Cory JOSEPH Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 34 ans (20/08/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 3,8 #433 REB 1,5 #454 PD 1,6 #272

Pas de Cory Joseph face à Strasbourg

Arrivé à Monaco il y a une semaine, avec une période d’essai d’un mois, Cory Joseph ne sera donc pas aligné ce dimanche lors de la réception de Strasbourg, pour le compte de la 11e journée de Betclic Élite. Le champion NBA, sacré en 2014 avec les Spurs de San Antonio aux côtés de Tony Parker, doit pour l’instant se contenter des entraînements.

À 34 ans, fort de 953 matches disputés en NBA et d’une dernière saison sous le maillot d’Orlando, le meneur canadien attend désormais l’issue de l’appel monégasque pour espérer enfin débuter officiellement en France.