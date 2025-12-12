Recherche
ELITE 2

Un nouveau leader en ÉLITE 2 grâce à Denain qui fait craquer Orléans, les écarts se resserrent derrière

ÉLITE 2 - Les résultats de cette 14e journée en ÉLITE 2 ont provoqué des changements importants dans le classement en tête de course.
00h00
Un nouveau leader en ÉLITE 2 grâce à Denain qui fait craquer Orléans, les écarts se resserrent derrière

Les Blésois prennent la tête du classement

Crédit photo : Tuan Nguyen

Le gros match de cette soirée d’ÉLITE 2, autant par son scénario que par ses conséquences, se déroulait du côté de Pau avec la défaite de l’Élan Béarnais contre Blois en prolongations (102-107, l’article dédié à retrouver ici). Celui-ci laisse l’ADA prendre la tête de l’ÉLITE 2, après quasiment deux mois de domination d’Orléans. Car dans le même temps, l’OLB s’est montré impuissant chez un autre concurrent au podium, du côté de Denain, concédant ainsi sa troisième défaite de la saison. Derrière, les résultats de la soirée ont encore plus resserré les écarts.

Développement à venir…

Tous les résultats de cette 14e journée sont ici :

ELITE 2 – Journée 14
12/12/2025
NAN Nantes
81 76
POI Poitiers
QUI Quimper
71 77
ASA Alliance Sport Alsace
EVR Evreux
77 81
AIX Aix-Maurienne
DEN Denain
97 72
ORL Orléans
ROA Roanne
108 82
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
81 78
CAE Caen
ANT Antibes
90 81
CHA Champagne Basket
VIC Vichy
84 68
SCA SCABB
CHA Challans
73 79
ROU Rouen
PAU Pau-Lacq-Orthez
102 107
BLO Blois
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
