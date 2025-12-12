Un nouveau leader en ÉLITE 2 grâce à Denain qui fait craquer Orléans, les écarts se resserrent derrière
ÉLITE 2 - Les résultats de cette 14e journée en ÉLITE 2 ont provoqué des changements importants dans le classement en tête de course.
Les Blésois prennent la tête du classement
Crédit photo : Tuan Nguyen
Le gros match de cette soirée d’ÉLITE 2, autant par son scénario que par ses conséquences, se déroulait du côté de Pau avec la défaite de l’Élan Béarnais contre Blois en prolongations (102-107, l’article dédié à retrouver ici). Celui-ci laisse l’ADA prendre la tête de l’ÉLITE 2, après quasiment deux mois de domination d’Orléans. Car dans le même temps, l’OLB s’est montré impuissant chez un autre concurrent au podium, du côté de Denain, concédant ainsi sa troisième défaite de la saison. Derrière, les résultats de la soirée ont encore plus resserré les écarts.
Développement à venir…
Tous les résultats de cette 14e journée sont ici :
