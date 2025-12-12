Derrière un duo Dossou-Yovo/Zeigler de gala, Nanterre bat Le Mans, concurrent direct à la Leaders Cup

La dernière confrontation entre ces deux équipes avait tourné en la faveur du Mans, qui avait climatisé Maurice Thorez en janvier dernier (score final 67-85). Une défaite qui était forcément restée en travers de la gorge des Nanterriens, même si le coach et la plupart de l’effectif ont changé depuis. Ce vendredi 12 décembre, à l’occasion de la 11e journée, il y avait l’occasion de prendre une revanche. Un match d’autant plus important qu’il concerne deux équipes en course pour la Leaders Cup, 5e et 7e avant le match. À un mois de la fin de la phase aller, chaque affrontement entre des concurrents directs au Top 8 est important.

Pour ce déplacement en région parisienne, le MSB n’arrive pas dans les meilleures conditions. D’abord parce qu’ils n’ont pas rassuré dernièrement, avec une défaite à Chalon, deux victoire in-extremis en Coupe contre une équipe d’Élite 2 et contre Nancy, et quatre défaites avant cela. Et aussi parce qu’ils viennent d’enregistrer l’absence longue durée de Jonathan Jeanne, ce qui laisse leur secteur intérieur en sous-effectif. De son côté, Nanterre vient d’accueillir sa nouvelle recrue à l’arrière, l’international allemand Len Schoormann. Celui-ci a réussi ses débuts en étant l’un des cinq joueurs de l’équipe au-delà des 10 points ce soir. Un armada offensive qui a frôlé les 100 points (98), en étant menée par un duo Mathis Dossou-Yovo (27 points, 8 rebonds) / Zakai Zeigler (12 points, 12 passes décisives) de gala.

Développement à venir…