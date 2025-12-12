Recherche
Betclic Élite

Derrière un duo Dossou-Yovo/Zeigler de gala, Nanterre bat Le Mans, concurrent direct à la Leaders Cup

Betclic ÉLITE - Nanterre distance Le Mans au classement, à quelques journées de la fin de la phase aller, avec une victoire de 10 points à Maurice-Thorez (98-88). De quoi mettre encore un peu plus en difficulté le MSB, qui n'y arrive plus ces dernières semaines.
|
00h00
Derrière un duo Dossou-Yovo/Zeigler de gala, Nanterre bat Le Mans, concurrent direct à la Leaders Cup

Un tandem 1-5 qui fonctionne du tonnerre

Crédit photo : Julie Dumélié

La dernière confrontation entre ces deux équipes avait tourné en la faveur du Mans, qui avait climatisé Maurice Thorez en janvier dernier (score final 67-85). Une défaite qui était forcément restée en travers de la gorge des Nanterriens, même si le coach et la plupart de l’effectif ont changé depuis. Ce vendredi 12 décembre, à l’occasion de la 11e journée, il y avait l’occasion de prendre une revanche. Un match d’autant plus important qu’il concerne deux équipes en course pour la Leaders Cup, 5e et 7e avant le match. À un mois de la fin de la phase aller, chaque affrontement entre des concurrents directs au Top 8 est important.

Pour ce déplacement en région parisienne, le MSB n’arrive pas dans les meilleures conditions. D’abord parce qu’ils n’ont pas rassuré dernièrement, avec une défaite à Chalon, deux victoire in-extremis en Coupe contre une équipe d’Élite 2 et contre Nancy, et quatre défaites avant cela. Et aussi parce qu’ils viennent d’enregistrer l’absence longue durée de Jonathan Jeanne, ce qui laisse leur secteur intérieur en sous-effectif. De son côté, Nanterre vient d’accueillir sa nouvelle recrue à l’arrière, l’international allemand Len Schoormann. Celui-ci a réussi ses débuts en étant l’un des cinq joueurs de l’équipe au-delà des 10 points ce soir. Un armada offensive qui a frôlé les 100 points (98), en étant menée par un duo Mathis Dossou-Yovo (27 points, 8 rebonds) / Zakai Zeigler (12 points, 12 passes décisives) de gala.

Développement à venir…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Le Mans
Le Mans
Nanterre
Nanterre
Commentaires

dennisrod
Gros déficit intérieur au MSB ce soir avec Dufeal trop timoré,Thomas trop intermittent et Yeguete mains carrées. Comme en plus Dileo et Hudgins sont défaillants à 3 points depuis un bon moment,les manceaux ne pouvaient pas espérer grand chose . Il va falloir se remettre à l’endroit .
lulutoutvert
Yeguete qui prend rapidement 2 fautes en 1e MT qui l'amène rapidement sur le banc. et sa 3e en début de 2e MT. Ce qui l'empêche de défendre sur Dossou Yovo qui était stratosphérique, ce soir. Maintenant, à chaque fois que la JSF a pris une dizaine de points d'avance en fin de QT. Après la pause, un éclat passé par les manceaux (bravo au coaching) les remettait dans le match. Bogues complètement intenable a tiré le MSB vers le haut. Hudgins n'a pas trouvé la mire à 3 pts, mais en dessous, wouah !!! coté altoséquanais, un bon Dussoulier (3 pts, rebonds, combat), et une belle entrée du "petit" allemand qui a apporté agressivité et vitesse. A revoir. Sene et Yimga très en dedans, ils ont agacé plusieurs fois le coach. Ziegler en puce atomique avec des dribbles à 20 cms du sol, ce qui a donné le tournis à la défense en 1e MT. Enfin juste dire que c'était une belle affiche avec 2 équipes agréables et re-enfin bis, mention à Dossou Yovo qui a trouvé son tir au L.F
ratattack
Cette saison, le MSB a misé sur sa ligne arrière, une des plus fournies sur ses dernières saisons. Après voilà, il y a un projet jeunes qui est lancé. Il n'y a pas le budget pour pouvoir un effectif équilibré partout. Mais je trouve quand même préoccupant qu'il n'y ait pas assez de présence sur le rebond offensif. Certes, il n'y a plus Narace et Panda pour compenser physiquement, afin de maintenir une certaine intensité sur le terrain. Mais bon sans Jeanne pour plusieurs semaines, ça va ressembler à la saison 2023/2024 avec un secteur intérieur vraiment en talon d'achille.
