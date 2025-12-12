Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Augustinas Venckus fait son retour en France

NM1 - Augustinas Venckus est officiellement un joueur du BesAC. L’arrière lituanien arrive à Besançon pour renforcer le secteur extérieur et apporter du scoring et de l’adresse longue distance à l’équipe de Laurent Kleefstra.
|
00h00
Résumé
Écouter
Augustinas Venckus fait son retour en France

Shooteur confirmé de NM1, l’arrière lituanien arrive pour apporter adresse et scoring à Besançon

Crédit photo : Antoine Bodelet

Augustinas Venckus (1,90 m, 28 ans) au BesAC. Le club de Nationale 1 tient ainsi le profil qu’il recherchait pour renforcer son effectif là où le besoin était identifié comme prioritaire : le poste 2, avec un shooteur capable de scorer et d’assumer un rôle de leader offensif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Augustinas Venckus.jpg
Augustinas VENCKUS
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 28 ans (17/10/1997)

Nationalités:

logo lit copie.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
13,6
#33
REB
1,5
#298
PD
2,6
#99

Un besoin ciblé après le départ de Fred Thomas

L’ailier américain Fred Thomas, au profil sensiblement différent, était censé occuper ce rôle en début de saison. Mais son aventure bisontine a tourné court dès le terme du septième match. Après avoir analysé les forces et faiblesses actuelles de l’équipe, et pris en compte les contraintes financières du club, la direction sportive avait fait le choix de le couper puis remplacer.

LIRE AUSSI

Une référence confirmée de la Nationale 1

Arrière lituanien, Augustinas Venckus n’est pas un inconnu en Nationale 1, championnat dans lequel il s’est déjà illustré pendant trois saisons. À Orchies en 2022/2023, il tournait à 16,1 points en 29 minutes. À Tours en 2023/2024, il affichait 10,6 points en 23 minutes, avant de produire 13,5 points de moyenne en 27 minutes à Tarbes-Lourdes lors de la saison 2024/2025.

LIRE AUSSI

Surtout, ses pourcentages à trois points parlent pour lui : 39,2 %, 45 % puis 46 % sur ces trois exercices. Des chiffres qui correspondent pleinement au profil recherché par le BesAC.

Débarqué de Lituanie

En ce début d’exercice 2025/2026, il évoluait en deuxième division lituanienne avec Alytaus Alytus, où il compilait 14,9 points de moyenne en 17 matchs. Il arrivera dans le Doubs en forme puisqu’il a encore joué 36 minutes jeudi soir, avant de résilier son contrat.

Laurent Kleefstra convaincu par le profil

Le coach du BesAC, Laurent Kleefstra, n’a pas caché sa satisfaction après la finalisation du dossier :

« C’est vraiment actuellement le joueur qu’il nous faut, car on manque d’adresse et on manque de scoring. Augustinas, c’est un vrai bras. Il s’est de plus immédiatement intéressé à notre projet qu’il veut soutenir. Il a regardé des matches et se montre enthousiaste à l’idée de retrouver la France et la Nationale 1 », confie-t-il.

Une arrivée imminente, une qualification incertaine

L’arrière lituanien est attendu à Besançon dimanche en soirée et devrait être présent à l’entraînement dès lundi matin précise le club. L’objectif du BesAC est clair : tout mettre en œuvre pour qu’il soit qualifié dès mardi soir au Palais des sports contre Mulhouse. Mais avec les délais administratifs et le week-end à venir, cette qualification reste incertaine. Besançon est actuellement dernier de la Poule B de Nationale 1 avec 2 victoires en 14 matchs.

Besançon
Besançon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Augustinas Venckus fait son retour en France
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais amoindri pour la réception de Blois
Mehdy Ngouama a été libéré par l'ASVEL, après sa pige médicale
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL libère Mehdy Ngouama à l’issue de sa pige médicale
Nathan De Sousa est blessé à la cheville
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket diminué contre l’ASVEL ?
Antoine Eito reste à Boulazac jusqu'au 3 janvier
Betclic ELITE
00h00Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve
Gaëtan Clerc évoque sa possible fin de carrière à l'issue de la saison 2025-2026
ELITE 2
00h00Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l’issue de la saison 2025-2026
Angers a remporté 7 matches de suite
NM1
00h007 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A
ELITE 2
00h00Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Mike James et Matthew Strazel veulent prolonger la bonne dynamique de Monaco avec une victoire contre le Fenerbahçe
EuroLeague
00h00Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0