Augustinas Venckus fait son retour en France

Augustinas Venckus (1,90 m, 28 ans) au BesAC. Le club de Nationale 1 tient ainsi le profil qu’il recherchait pour renforcer son effectif là où le besoin était identifié comme prioritaire : le poste 2, avec un shooteur capable de scorer et d’assumer un rôle de leader offensif.

PROFIL JOUEUR Augustinas VENCKUS Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 28 ans (17/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13,6 #33 REB 1,5 #298 PD 2,6 #99

Un besoin ciblé après le départ de Fred Thomas

L’ailier américain Fred Thomas, au profil sensiblement différent, était censé occuper ce rôle en début de saison. Mais son aventure bisontine a tourné court dès le terme du septième match. Après avoir analysé les forces et faiblesses actuelles de l’équipe, et pris en compte les contraintes financières du club, la direction sportive avait fait le choix de le couper puis remplacer.

Une référence confirmée de la Nationale 1

Arrière lituanien, Augustinas Venckus n’est pas un inconnu en Nationale 1, championnat dans lequel il s’est déjà illustré pendant trois saisons. À Orchies en 2022/2023, il tournait à 16,1 points en 29 minutes. À Tours en 2023/2024, il affichait 10,6 points en 23 minutes, avant de produire 13,5 points de moyenne en 27 minutes à Tarbes-Lourdes lors de la saison 2024/2025.

Surtout, ses pourcentages à trois points parlent pour lui : 39,2 %, 45 % puis 46 % sur ces trois exercices. Des chiffres qui correspondent pleinement au profil recherché par le BesAC.

Débarqué de Lituanie

En ce début d’exercice 2025/2026, il évoluait en deuxième division lituanienne avec Alytaus Alytus, où il compilait 14,9 points de moyenne en 17 matchs. Il arrivera dans le Doubs en forme puisqu’il a encore joué 36 minutes jeudi soir, avant de résilier son contrat.

Laurent Kleefstra convaincu par le profil

Le coach du BesAC, Laurent Kleefstra, n’a pas caché sa satisfaction après la finalisation du dossier :

« C’est vraiment actuellement le joueur qu’il nous faut, car on manque d’adresse et on manque de scoring. Augustinas, c’est un vrai bras. Il s’est de plus immédiatement intéressé à notre projet qu’il veut soutenir. Il a regardé des matches et se montre enthousiaste à l’idée de retrouver la France et la Nationale 1 », confie-t-il.

Une arrivée imminente, une qualification incertaine

L’arrière lituanien est attendu à Besançon dimanche en soirée et devrait être présent à l’entraînement dès lundi matin précise le club. L’objectif du BesAC est clair : tout mettre en œuvre pour qu’il soit qualifié dès mardi soir au Palais des sports contre Mulhouse. Mais avec les délais administratifs et le week-end à venir, cette qualification reste incertaine. Besançon est actuellement dernier de la Poule B de Nationale 1 avec 2 victoires en 14 matchs.