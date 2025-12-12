Toujours fanny, Éric Bartecheky se méfie de Dijon : « Une bête blessée peut être plus dangereuse »

Les débuts d’Éric Bartecheky à la tête du Saint-Quentin Basket-Ball sont loin d’être aisés. Face à deux grosses écuries de Betclic ÉLITE, sa nouvelle équipe n’a pas existé : -30 à Paris, puis -25 chez l’ASVEL. « Même si ce sont deux grosses écuries du championnat, ça n’empêche qu’on a concédé beaucoup trop de points sur des pertes de balle, et aussi sur du repli défensif… Mais il y a aussi eu des bonnes choses sur lesquelles on doit s’appuyer » a expliqué le technicien nouvellement nommé dans l’avant-match de samedi, présenté sur la chaîne Youtube du club. Pour se relancer, ou se lancer tout court, il pourra compter sur un adversaire qui s’annonce plus abordable que les deux derniers.

Un duel avec déjà le maintien en ligne de mire ?

Pour sa première à domicile – une « vraie excitation » mais avec « de la pression » selon ses mots – le coach Bartecheky et son équipe feront en effet face à la JDA Dijon, qui reste sur quatre défaites d’affilée. Les Bourguignons sont désormais éliminés de la FIBA Europe Cup et de la Coupe de France, et n’ont plus que le championnat sur lequel se concentrer.

Mais ils ne pourront pas se battre avec toutes leurs armes, puisque David Holston et Williams Narace sont blessés, et devraient rater ce déplacement à Saint-Quentin. Deux des leaders statistiques et vocaux de l’équipe. Mais ce genre d’événements pourrait au contraire remotiver les troupes restantes, selon le coach du SQBB :

« Dijon est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, qui connaissent très bien la ligue. Ça joue très très bien au basket, avec un coach qui connaît bien la division depuis des années. Il faut s’attendre à une partie très difficile. Et justement, s’ils devaient avoir quelques blessés, comme Holston ou Narace dont ils parlent, ça peut être une bête blessée qui peut être encore plus dangereuse. Donc il faut qu’on soit très méfiants. Nous, on doit être concentrés sur le fait de mettre de l’intensité à la maison dès le début, et sur 40 minutes. » Éric Bartecheky

Saint-Quentin n’a tout simplement jamais perdu à domicile contre Dijon. L’année dernière, ils l’avaient emporté de 13 points. Le soutien du Palais des Sports Pierre Ratte sera décisif : « Le jour du match, le soutien du public est d’une importance capitale. Le public doit nous pousser dès le début, comme il le fait depuis le début, pour aider les joueurs à se transcender. » De son côté, la JDA reste l’une deux dernières équipes à n’avoir toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison en Betclic ÉLITE. Ils ne l’ont fait qu’en Coupe d’Europe.