NBA

Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs

NBA - Les San Antonio Spurs se qualifient brillamment pour le Final Four de la NBA Cup sans leur star française. Victor Wembanyama, absent depuis 12 matchs, pourrait faire son retour face au Thunder d'Oklahoma City en demi-finale à Las Vegas.
00h00
Victor Wembanyama proche d'un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs

Victor Wembanyama à l’échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont décroché leur qualification pour les demi-finales de la NBA Cup en s’imposant face aux Los Angeles Lakers (132-119). Une victoire obtenue sans Victor Wembanyama, mais qui pourrait marquer le début du retour de la star française sur les parquets.

Un retour imminent pour Wembanyama

Absent depuis son élongation au mollet gauche le 14 novembre dernier lors de la défaite face aux Golden State Warriors (109-108), Victor Wembanyama a manqué 12 matchs consécutifs. Mais les signaux sont encourageants pour un retour prochain. Le pivot tricolore a participé à l’échauffement avant la rencontre face aux Lakers, sous les yeux de son père et de Boris Diaw, manager de l’équipe de France.

« Il va bien, il est très, très proche d’un retour », a confié l’entraîneur Mitch Johnson avant l’entre-deux à la Crypto.com Arena. Le coach des Spurs a même été plus précis concernant la demi-finale face au Thunder : « C’est fort probable. Il a fait une très bonne séance aujourd’hui. Il était très motivé ce (mercredi) matin et nous verrons comment il réagit demain (jeudi). »

Les Spurs brillent collectivement sans leur star

En attendant le retour de Wemby, San Antonio a livré une prestation collective remarquable face aux Lakers. Menés par Stephon Castle, auteur de 30 points à 10 sur 14 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes, les Spurs ont dominé l’essentiel de la rencontre. Le banc texan a particulièrement brillé avec 46 points inscrits, contre seulement 28 pour les Lakers.

Malgré les 35 points de Luka Doncic et le triple-double manqué de LeBron James (19 points, 15 rebonds, 8 passes), les Lakers n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Les Spurs ont compté jusqu’à 23 points d’avance au troisième quart-temps, avant de gérer leur qualification pour Las Vegas.

Le défi qui attend San Antonio en demi-finale s’annonce colossal. Le Thunder d’Oklahoma City, leur futur adversaire, vient de réaliser une démonstration de force historique en écrasant Phoenix 138-89, la plus large défaite de l’histoire de la franchise des Suns. Avec 24 victoires en 25 matchs cette saison, OKC égale le meilleur début de saison de l’histoire NBA après 25 rencontres. Un retour de Victor Wembanyama pourrait s’avérer crucial pour espérer créer l’exploit face à cette machine bien huilée menée par Shai Gilgeous-Alexander.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
