Villeneuve d’Ascq prend un énorme avantage face à Angers en EuroCup

Comme dans la division supérieure entre Bourges et Charleville-Mézières, deux équipes de LBWL s’affrontaient ce mercredi 10 décembre en EuroCup féminine. Deux équipes de milieu de classement, mais qui n’ont pas la même dynamique. Et cela s’est ressenti, même sur la scène européenne. Alors que la compétition entre dans sa phase finale, c’est une double-confrontation en match aller-retour qui s’est lancée entre les deux clubs français, et qui en éliminera un à son issue. Et lors de ce match aller à Angers, ce sont très clairement les visiteuses qui ont pris un gros avantage pour la suite.

Victoire sans appel

En tant que championne en titre, Villeneuve d’Ascq est habituée au stress de ce format à élimination directe. L’année dernière, l’équipe avait survolé ses cinq double-confrontations, depuis les 1/16e jusqu’à la finale. Avec ses 14 victoires (en 15 matchs) sur les deux derniers mois, l’ESBVA arrivait en pleine confiance. Au contraire d’Angers, qui a gagné plus de deux fois moins de matchs sur la même période (6 victoires pour 8 défaites), et qui restait sur deux défaites d’affilée en championnat. Les deux clubs se sont d’ailleurs déjà affrontées le mois dernier, résultant dans une victoire de 10 points à l’extérieur des Nordistes. Cette fois, elles ont fait encore mieux.

Habituées des cartons cette saison en EuroCup (+62 et +32 contre Beroe, +27 contre Fribourg et +23 contre Wroclaw), les Villeneuvoises ajoutent une nouvelle victime à leur tableau de chasse. Elles ont écrasé les Angevines de 28 points (67-95), remportant largement chaque quart-temps. C’est simple, les cinq titulaires ont marqué plus de points (72) que toute la rotation adverse de neuf joueuses (67). La Sénégalaise Sokhna Fall termine meilleure marqueuse avec 19 unités, en plus de 5 rebonds et 4 passes décisives.

Un énorme avantage pour le match retour

Avant le match, la coach de l’UFAB Aurélie Bonnan avait souligné auprès de Ouest-France que son équipe devait remporter la bataille du rebond pour avoir une chance contre l’ESBVA. Résultat : bataille perdue 35 à 25. Les Angevines ont aussi laissé trop de points sur la ligne des lancers-francs (11/21), ou dans des lay-ups simples (19/41 à 2-points, contre 29/45 pour leurs adversaires). Le déficit encaissé est très lourd, et sera forcément très préjudiciable pour le match retour.

Du côté des championnes en titre, il y a un sentiment du devoir accompli. « Gagner à l’extérieur, c’est une bonne chose. Le gagner de 28 points ça va forcément nous aider la semaine prochaine » a apprécié après la rencontre le coach Maxime Bézin, rapporté par La Voix du Nord. « On a été très justes sans la balle et très efficaces à trois points. Le jeu sans ballon nous a aidées. C’est une force d’avoir plusieurs joueuses qui sont capables de scorer. » La mission vers la défense du titre est lancée.