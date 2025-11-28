Recherche
EuroCup Féminine

Deux duels franco-français en 1/16e, Angers défiera Villeneuve d’Ascq

EuroCup - Le tirage des 1/16e de finale de l’EuroCup est désormais officiel. La FIBA a dû trancher sur un match interrompu, provoquant un classement final modifié et deux confrontations franco-françaises : BLMA – Charnay et Angers – Villeneuve d’Ascq.
Deux duels franco-français en 1/16e, Angers défiera Villeneuve d'Ascq

Angers va affronter Villeneuve d’Ascq en 1 8e de finale de l’EuroCup

Crédit photo : FIBA

La phase de poules d’EuroCup a rendu son verdict, mais pas sans rebondissements. Jeudi, la rencontre entre Sassari et Brno a été interrompue à 3 minutes 21 de la fin à cause d’une panne générale. Incapables de reprendre dans les 24 heures, les Italiens ont été sanctionnés d’un forfait administratif donnant la victoire 20-0 à Brno. Une décision qui a bousculé le classement final… et donc le tableau des 1/16e.

La décision de la FIBA après l’interruption à Sassari

Sassari menait 69-67 lorsque l’électricité a coupé dans tout le quartier de l’Arena. La FIBA Europe a appliqué son règlement :

  • victoire 20-0 pour Brno,
  • zéro point au classement pour Sassari.

Ce jugement a modifié plusieurs positions dans le ranking, ouvrant la voie à un tableau final inédit pour les clubs français.

Deux duels 100 % français au programme

Le hasard du classement produit souvent des chocs nationaux en EuroCup, mais il est rare d’en voir deux dès les 1/16e. Cette saison, ce sera le cas :

• BLMA – Charnay
Les Gazelles terminent dans le top 5 grâce à leur 6/6, tandis que Charnay a arraché sa qualification à Istanbul sur une courte défaite. Une affiche très attendue.

LIRE AUSSI

• Villeneuve d’Ascq – Angers
L’autre confrontation française opposera deux clubs qui se connaissent bien. Villeneuve d’Ascq sort d’une démonstration offensive record, tandis qu’Angers s’est qualifié dans la douleur.

Le tableau complet des 1/16e de finale d’EuroCup 2025-2026 :

CIMSA CBK Mersin – CS Rapid Bucarest
Olympiacos SFP – Elitzur Ramla
Sopron Basket – Besiktas BOA
VBW Gdynia – Castors Braine
BLMA – Charnay Basket
BAXI Ferrol – GEAS
NKA Universitas Pecs – Lointek Gernika Bizkaia
Rutronik Stars Keltern – MB Zaglebie Sosnowiec
Crvena Zvezda – Panathinaikos AC
Villeneuve d’Ascq LM – Angers 49
Perfumerias Avenida – Emlak Konut SK
Kangoeroes Basket Mechelen – KP Brno
Lublin – Zabiny Brno
Athinaikos Qualco – Hozono Global Jairis
Movistar Estudiantes – Sleza Wroclaw
Magnolia Basket Campobasso – Kibirkstis-TOKS

Un tableau dense et beaucoup de représentants français

Avec quatre clubs qualifiés et deux duels internes, la France aura quoi qu’il arrive deux équipes en 1/8e entre le BLMA, Villeneuve d’Ascq, Angers et Charnay .

Les rencontres sont programmées pour les 11 décembre (aller) et 18 décembre (retour).

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
