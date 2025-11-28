Deux duels franco-français en 1/16e, Angers défiera Villeneuve d’Ascq
La phase de poules d’EuroCup a rendu son verdict, mais pas sans rebondissements. Jeudi, la rencontre entre Sassari et Brno a été interrompue à 3 minutes 21 de la fin à cause d’une panne générale. Incapables de reprendre dans les 24 heures, les Italiens ont été sanctionnés d’un forfait administratif donnant la victoire 20-0 à Brno. Une décision qui a bousculé le classement final… et donc le tableau des 1/16e.
La décision de la FIBA après l’interruption à Sassari
Sassari menait 69-67 lorsque l’électricité a coupé dans tout le quartier de l’Arena. La FIBA Europe a appliqué son règlement :
- victoire 20-0 pour Brno,
- zéro point au classement pour Sassari.
Ce jugement a modifié plusieurs positions dans le ranking, ouvrant la voie à un tableau final inédit pour les clubs français.
Deux duels 100 % français au programme
Le hasard du classement produit souvent des chocs nationaux en EuroCup, mais il est rare d’en voir deux dès les 1/16e. Cette saison, ce sera le cas :
• BLMA – Charnay
Les Gazelles terminent dans le top 5 grâce à leur 6/6, tandis que Charnay a arraché sa qualification à Istanbul sur une courte défaite. Une affiche très attendue.
• Villeneuve d’Ascq – Angers
L’autre confrontation française opposera deux clubs qui se connaissent bien. Villeneuve d’Ascq sort d’une démonstration offensive record, tandis qu’Angers s’est qualifié dans la douleur.
Le tableau complet des 1/16e de finale d’EuroCup 2025-2026 :
CIMSA CBK Mersin – CS Rapid Bucarest
Olympiacos SFP – Elitzur Ramla
Sopron Basket – Besiktas BOA
VBW Gdynia – Castors Braine
BLMA – Charnay Basket
BAXI Ferrol – GEAS
NKA Universitas Pecs – Lointek Gernika Bizkaia
Rutronik Stars Keltern – MB Zaglebie Sosnowiec
Crvena Zvezda – Panathinaikos AC
Villeneuve d’Ascq LM – Angers 49
Perfumerias Avenida – Emlak Konut SK
Kangoeroes Basket Mechelen – KP Brno
Lublin – Zabiny Brno
Athinaikos Qualco – Hozono Global Jairis
Movistar Estudiantes – Sleza Wroclaw
Magnolia Basket Campobasso – Kibirkstis-TOKS
Un tableau dense et beaucoup de représentants français
Avec quatre clubs qualifiés et deux duels internes, la France aura quoi qu’il arrive deux équipes en 1/8e entre le BLMA, Villeneuve d’Ascq, Angers et Charnay .
Les rencontres sont programmées pour les 11 décembre (aller) et 18 décembre (retour).
