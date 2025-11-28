Deux duels franco-français en 1/16e, Angers défiera Villeneuve d’Ascq

La phase de poules d’EuroCup a rendu son verdict, mais pas sans rebondissements. Jeudi, la rencontre entre Sassari et Brno a été interrompue à 3 minutes 21 de la fin à cause d’une panne générale. Incapables de reprendre dans les 24 heures, les Italiens ont été sanctionnés d’un forfait administratif donnant la victoire 20-0 à Brno. Une décision qui a bousculé le classement final… et donc le tableau des 1/16e.

La décision de la FIBA après l’interruption à Sassari

Sassari menait 69-67 lorsque l’électricité a coupé dans tout le quartier de l’Arena. La FIBA Europe a appliqué son règlement :

victoire 20-0 pour Brno,

zéro point au classement pour Sassari.

Ce jugement a modifié plusieurs positions dans le ranking, ouvrant la voie à un tableau final inédit pour les clubs français.

📄 Statement regarding EuroCup Women game between BDS Dinamo Sassari and KP Brno ⬇️ pic.twitter.com/UlLk3xZsj4 — EuroCup Women (@EuroCupWomen) November 28, 2025

Deux duels 100 % français au programme

Le hasard du classement produit souvent des chocs nationaux en EuroCup, mais il est rare d’en voir deux dès les 1/16e. Cette saison, ce sera le cas :

• BLMA – Charnay

Les Gazelles terminent dans le top 5 grâce à leur 6/6, tandis que Charnay a arraché sa qualification à Istanbul sur une courte défaite. Une affiche très attendue.

• Villeneuve d’Ascq – Angers

L’autre confrontation française opposera deux clubs qui se connaissent bien. Villeneuve d’Ascq sort d’une démonstration offensive record, tandis qu’Angers s’est qualifié dans la douleur.

Le tableau complet des 1/16e de finale d’EuroCup 2025-2026 : CIMSA CBK Mersin – CS Rapid Bucarest

Olympiacos SFP – Elitzur Ramla

Sopron Basket – Besiktas BOA

VBW Gdynia – Castors Braine

BLMA – Charnay Basket

BAXI Ferrol – GEAS

NKA Universitas Pecs – Lointek Gernika Bizkaia

Rutronik Stars Keltern – MB Zaglebie Sosnowiec

Crvena Zvezda – Panathinaikos AC

Villeneuve d’Ascq LM – Angers 49

Perfumerias Avenida – Emlak Konut SK

Kangoeroes Basket Mechelen – KP Brno

Lublin – Zabiny Brno

Athinaikos Qualco – Hozono Global Jairis

Movistar Estudiantes – Sleza Wroclaw

Magnolia Basket Campobasso – Kibirkstis-TOKS

Un tableau dense et beaucoup de représentants français

Avec quatre clubs qualifiés et deux duels internes, la France aura quoi qu’il arrive deux équipes en 1/8e entre le BLMA, Villeneuve d’Ascq, Angers et Charnay .

Les rencontres sont programmées pour les 11 décembre (aller) et 18 décembre (retour).