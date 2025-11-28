Recherche
EuroCup Féminine

Le BLMA termine sa phase de poules par un carton, avant de retrouver Charnay en 1/16e

EuroCup - Le BLMA a largement dominé Dubrovnik ce jeudi soir en EuroCup, concluant sa phase de poules parfaite. Dans un Palais des Sports plein, les Gazelles ont déroulé face à une équipe croate très faible, validant un sixième succès en autant de matchs. Le club de Lattes-Montpellier continuera la compétition face à une autre formation française, celle de Charnay, en seizième de finale.
00h00
Le BLMA termine sa phase de poules par un carton, avant de retrouver Charnay en 1/16e

Romane Bernies et le BLMA ont bouclé la phase de poule de l’EuroCup avec six victoires en six matches

Crédit photo : FIBA

Le BLMA n’a pas tremblé pour son dernier match de poule en EuroCup. Dans un Palais des Sports rempli au maximum, les Gazelles de Lattes-Montpellier ont survolé les débats face à Dubrovnik, une formation croate qui aurait probablement le niveau d’une équipe de NF1. Idéal pour clore une première phase parfaite, tout en préparant la suite d’une compétition dans laquelle le club héraultais apparaîtra parmi les mieux classés.

– Journée 6

Une différence de niveau trop importante

La rencontre a rapidement tourné. Après un départ canon (19-2, 8e), porté par le duo des prospects Nell AnglomaSarah Cissé, le BLMA s’est offert un match sans pression. Dubrovnik est bien revenu brièvement dans le deuxième quart-temps (23-19, 12e) mais cet éclat n’a pas duré. Lattes-Montpellier a vite repris le contrôle du rythme avec un jeu rapide, collectif et parfaitement huilé.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 33 passes décisives, 39 rebonds, 105 points inscrits et une défense croate totalement dépassée, concédant 31 balles perdues. La différence de qualité, de rythme et d’intensité était trop grande pour espérer un véritable suspense.

Bernies relance la machine, Salgues et les jeunes brillent

Quand Dubrovnik est revenu à 4 points, c’est la capitaine Romane Berniès qui a remis les pendules à l’heure. Intenable, elle a permis au BLMA de recreuser l’écart avant la pause, relançant une dynamique qui ne s’est ensuite jamais freinée.

Lattes-Montpellier a pu faire tourner, et tout le monde a contribué : Cissé (20 points), Kenza Salgues en réussite (16 points), Angloma (10 points), Christelle Diallo (12), Bernies (14)… Une soirée parfaite pour maintenir la confiance, offrir des minutes à l’ensemble de l’effectif et gérer l’énergie avant le choc de Betclic ÉLITE féminine prévu ce dimanche face à Bourges.

Un duel BLMA – Charnay en 1/16e de finale

Avec ce sixième succès, le BLMA boucle une phase régulière exemplaire en EuroCup. Les Gazelles terminent parmi les cinq meilleures équipes du ranking, ce qui leur a permis de tirer Charnay en seizièmes de finale de la compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
