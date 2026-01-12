Avant d’affronter Bourg, Besiktas signe un champion d’EuroCup passé par la NBA et l’EuroLeague !

Prochain adversaire de Bourg-en-Bresse en EuroCup ce mercredi, le Besiktas Istanbul vient d’officialiser un renfort de poids sur ses lignes arrières. Champion d’EuroCup en 2019, Matt Thomas s’est engagé avec les Stambouliotes pour le reste de la saison. L’Américain complète l’armada offensive turque avec son profil redoutable à surveiller pour les hommes de Frédéric Fauthoux : celui de spécialiste du tir à 3-points (46,2% de réussite cette saison).

Matt Thomas arrive directement de Grenade, où il tournait cette saison à 14,6 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe par match. Mais c’est surtout donc par son adresse à longue distance qu’il impressionne, avec 46,2% de réussite à 3-points sous les couleurs andalouses. Il a activé sa clause de sortie de retrouver l’EuroCup avec Besiktas, une compétition qu’il compte déjà à son palmarès depuis 2019 avec Valence.

PROFIL JOUEUR Matt THOMAS Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 31 ans (04/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 14,6 #12 REB 2,3 #144 PD 1,5 #91

46,2% à 3-points en Liga et en EuroLeague

Bien connu du circuit EuroCup donc, le CV européen de Thomas s’étend jusqu’à l’EuroLeague, avec des passages au Panathinaikos et à l’ALBA Berlin pour la dernière saison du club dans la compétition l’an passé. Il tournait alors à 12,3 points de moyenne, et toujours ces 46,2% à 3-points. Il compte également trois saisons en NBA, entre 2019 et 2022, passant successivement sous les maillots des Toronto Raptors, du Utah Jazz et des Chicago Bulls.

Deuxième du groupe B d’EuroCup (9 victoires pour 4 défaites), Besiktas réaffirme ses ambitions en faisant venir un joueur au CV pouvant paraître démesuré pour la compétition. Il reste désormais à la JL de se défaire de son profil de tireur expérimenté, capable de prendre feu dans les moments qui le demandent. La Jeu qui s’est elle aussi renforcée la semaine passée avec un autre ancien joueur NBA : Will Cherry, pour assurer l’intérim de William McDowell-White.