Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Avant d’affronter Bourg, Besiktas signe un champion d’EuroCup passé par la NBA et l’EuroLeague !

EUROCUP - Alors qu'ils se déplacent à Ekinox mercredi 14 janvier pour y défier la JL, les Stambouliotes ont enregistré un renfort de poids sur les lignes arrières. Besiktas vient d'engager un ancien champion d'EuroCup, passé par l'EuroLeague mais aussi par la NBA pendant trois ans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant d’affronter Bourg, Besiktas signe un champion d’EuroCup passé par la NBA et l’EuroLeague !

Champion d’EuroCup 2019, l’ancien NBAer Matt Thomas rejoint Besiktas.

Crédit photo : Russell Isabella-Imagn Images

Prochain adversaire de Bourg-en-Bresse en EuroCup ce mercredi, le Besiktas Istanbul vient d’officialiser un renfort de poids sur ses lignes arrières. Champion d’EuroCup en 2019, Matt Thomas s’est engagé avec les Stambouliotes pour le reste de la saison. L’Américain complète l’armada offensive turque avec son profil redoutable à surveiller pour les hommes de Frédéric Fauthoux : celui de spécialiste du tir à 3-points (46,2% de réussite cette saison).

LIRE AUSSI

Matt Thomas arrive directement de Grenade, où il tournait cette saison à 14,6 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe par match. Mais c’est surtout donc par son adresse à longue distance qu’il impressionne, avec 46,2% de réussite à 3-points sous les couleurs andalouses. Il a activé sa clause de sortie de retrouver l’EuroCup avec Besiktas, une compétition qu’il compte déjà à son palmarès depuis 2019 avec Valence.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Matt Thomas.jpg
Matt THOMAS
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 31 ans (04/08/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
14,6
#12
REB
2,3
#144
PD
1,5
#91
LIRE AUSSI

 

46,2% à 3-points en Liga et en EuroLeague

Bien connu du circuit EuroCup donc, le CV européen de Thomas s’étend jusqu’à l’EuroLeague, avec des passages au Panathinaikos et à l’ALBA Berlin pour la dernière saison du club dans la compétition l’an passé. Il tournait alors à 12,3 points de moyenne, et toujours ces 46,2% à 3-points. Il compte également trois saisons en NBA, entre 2019 et 2022, passant successivement sous les maillots des Toronto Raptors, du Utah Jazz et des Chicago Bulls.

Deuxième du groupe B d’EuroCup (9 victoires pour 4 défaites), Besiktas réaffirme ses ambitions en faisant venir un joueur au CV pouvant paraître démesuré pour la compétition. Il reste désormais à la JL de se défaire de son profil de tireur expérimenté, capable de prendre feu dans les moments qui le demandent. La Jeu qui s’est elle aussi renforcée la semaine passée avec un autre ancien joueur NBA : Will Cherry, pour assurer l’intérim de William McDowell-White.

LIRE AUSSI
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
v92000
L'une des rares satisfactions de l'Alba berlin en euroleague l'an dernier
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Strasbourg de nouveau privé d’Abdoulaye Ndoye face à Paris ?
Gregory Bengaber face à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00ITW Grégory Bengaber : « Quand tu passes de tout à rien, l’adaptation est vraiment difficile »
EuroCup
00h00Avant d’affronter Bourg, Besiktas signe un champion d’EuroCup passé par la NBA et l’EuroLeague !
Betclic ELITE
00h00Encore plusieurs jours d’absence pour Hugo Robineau et K.J. Williams avec Boulazac…
BeBasket
Betclic Élite
00h00Une première semaine d’articles premium BeBasket : le récapitulatif
Betclic ELITE
00h00Fabrice Lefrançois demande « une statue de T.J. Campbell devant la cathédrale de Cholet » après la qualification « courageuse » pour la Leaders Cup
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
Clément Frisch a marqué 19 points en 15 minutes ce dimanche
Liga Endesa
00h00Clément Frisch brille avec Baskonia : record personnel en Liga Endesa et qualification pour la Copa del Rey
Maxime Nelaton est libre depuis son départ du SCABB
ELITE 2
00h00ITW Maxime Nelaton, coach sans club mais toujours au travail : « C’est une année de consolidation et d’élargissement »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert
NBA
00h00Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)
Washington devrait miser sur le meneur d'1m85 sur le long-terme
NBA
00h00Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation
L'ailier des Raptors a dû s'employer avec 31 points inscrits
NBA
00h00Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
L'Allemand a défendu sur Doncic à plusieurs reprises durant Kings - Lakers
NBA
00h00Dennis Schröder suspendu trois matches après avoir tenté de frapper Luka Doncic
NBA
00h00Duel spectaculaire entre Timberwolves et Spurs : Wembanyama domine, Gobert repart avec la victoire mais une suspension
NBA
00h00Trae Young imagine déjà des combinaisons fructueuses avec Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
1 / 0